Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Πέμπτη, 2 Ιουλίου, λίγο πριν από τις 14:00, στην περιοχή Στρογγύλη του Δήμου Αρταίων, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβεστικά οχήματα, με 39 υπαλλήλους από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Ηπείρου, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Παράλληλα, έχουν σηκωθεί τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Στο έργο της κατάσβεσης συνεισφέρουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Αρταίων, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται στο σημείο λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Στις 16:23 ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία του 112, στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Σπυρίδωνα Άρτας, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για απειλή σε κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Για τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) έχει συνεχή και ζωντανή εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς μέσω ειδικού drone, το οποίο διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει ήδη μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηπείρου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.