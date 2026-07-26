Μια νέα, συγκαλυμμένη μέθοδο παραλαβής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών μέσω αυτόματων θυρίδων ταχυμεταφορών (lockers) είχαν επιστρατεύσει δύο 19χρονοι στην Άρτα. Η παράνομη δραστηριότητά τους, ωστόσο, αποκαλύφθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (25/07) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Επ’ αυτοφώρω σύλληψη την ώρα της παραλαβής

Οι αστυνομικοί, έχοντας θέσει υπό παρακολούθηση τη θυρίδα ταχυμεταφορών, επενέβησαν τη στιγμή που ο ένας 19χρονος πλησίασε το σημείο και παρέλαβε το ύποπτο δέμα. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η συσκευασία περιείχε 220 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Στη συνέχεια της προανάκρισης προέκυψε ότι η ποσότητα των ναρκωτικών είχε αγοραστεί από κοινού με έναν συνομήλικό του. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος εντοπίστηκε από τις αρχές λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθη.

Σε βάρος των δύο 19χρονων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.