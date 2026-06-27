Πυρκαγιά ξέσπασε στην Άρτα το μεσημέρι του Σαββάτου 27/6, σε ελαιώνες στη θέση Σκαμιά της Κοινότητας Βλαχέρνα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών Πυροσβεστικών Δυνάμεων. Η περιοχή βρέθηκε αντιμέτωπη με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, συνθήκες που δυσχέραναν αρχικά το έργο της κατάσβεσης.

Στο σημείο έσπευσαν 29 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενισχύοντας σημαντικά την επιχείρηση περιορισμού της φωτιάς. Στην κατάσβεση συνέδραμαν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά έχει πλέον οριοθετηθεί και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες, γεγονός που επιτρέπει στις δυνάμεις να επικεντρωθούν στο τελικό στάδιο της πλήρους κατάσβεσης και της αποτροπής αναζωπυρώσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές ή κρίσιμες υποδομές, ενώ η φωτιά περιορίστηκε κυρίως σε αγροτική και ελαιοκαλλιεργήσιμη έκταση.

Στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Άρτας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.