Μηνυτήρια αναφορά θα καταθέσει η οικογένεια της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο Νοσοκομείο της Άρτας, έπειτα από αναφυλακτικό σοκ που υπέστη, όταν της χορήγησαν αντιβίωση.

Η οικογένεια καταγγέλλει επίσης ότι έγιναν σοβαρότατα λάθη, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού, όπως απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της και χορήγηση αντιβίωσης με τηλεφωνικές οδηγίες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η δικηγόρος της οικογένειας Σταματία Μάρκου, ανακοίνωσε ότι κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ενώ ζητείται άμεση εκταφή για νεκροψία–νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αποσαφήνισε ότι δεν διενεργήθηκε νεκροψία–νεκροτομή, διότι οι γιατροί πιστοποίησαν τον θάνατό της από αναφυλακτικό σοκ, ενώ και η οικογένεια δεν είχε ζητήσει καμία τέτοια διαδικασία. Ο ίδιος τόνισε ότι από την ΕΔΕ, θα προκύψουν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου και τυχόν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού.

Το Νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας αναφέρει, πως η 28χρονη υπέστη αναφυλακτικό σοκ, κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νεαρή γυναίκα προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Νοσοκομείου με κολπική αιμόρροια, ενώ βρισκόταν στην έκτη εβδομάδα κύησης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Νοσοκομείου:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή), βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης. Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».