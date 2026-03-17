Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άτυχος εργάτης, που είχε εγκλωβιστεί μετά από κατολίσθηση στην περιοχή του Κλειστού, στον Δήμο Νικολάου Σκουφά, της Άρτας.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου Έλληνα ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:30 της Τρίτης, 17 Μαρτίου. Δυστυχώς, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός. Η σορός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της περιοχής.

Ο εργάτης εκτελούσε εργασίες σε οδικό έργο, όταν παγιδεύτηκε κάτω από όγκους χωμάτων, μετά από ξαφνική κατολίσθηση.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης ήταν μεγάλη.

Το δυστύχημα συνέβη σε σημείο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον εργάτη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια της ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ κάτοικοι της περιοχής, αλλά και συνάδελφοι του 53χρονου προσπαθούσαν με κάθε μέσο να τον απεγκλωβίσουν.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε σημειωθεί σεισμός στη Θεσπρωτία. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν το φαινόμενο συνδέεται με το εν λόγω περιστατικό κατολίσθησης.

