Ένα παιδάκι, ηλικίας 3,5 ετών περίπου, εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επιτήρηση, σε πεζοδρόμιο στην Άρτα, το απόγευμα της Δευτέρας (19/10), όπως ενημέρωσε μια διερχόμενη γυναίκα την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικοί του Α. Τ. Άρτας μετέβησαν μετά από ενημέρωση που είχαν, άμεσα στο σημείο, και εντόπισαν το μικρό παιδί να βρίσκεται μόνο του, χωρίς την επιτήρηση κάποιου ενήλικα.

Ακολούθησαν αναζητήσεις στην περιοχή προκειμένου να εντοπιστούν οι γονείς του νηπίου. Πρώτα εντοπίστηκε ο παππούς του νηπίου και όπως προέκυψε, το παιδάκι είχε διαφύγει της προσοχής με αποτέλεσμα να βρεθεί μόνο του χωρίς επίβλεψη στον δρόμο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο παππούς και ο πατέρας του παιδιού, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου.

Ο παππούς συνελήφθη για έκθεση, ενώ για το ίδιο αδίκημα συνελήφθη και ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος παρουσιάστηκε στη συνέχεια αυτοβούλως στην Αστυνομία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.