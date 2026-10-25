Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στην Άρτα, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία μέσα στην πόλη, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από φορτιστή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη και Φανερωμένης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες ζημιές στο κτήριο.

Ένας άνδρας με έγκαυμα

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος υπέστη ελαφρύ έγκαυμα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης η σύζυγος και η κόρη του, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες που να δείχνουν ότι κάποιος από τους τρεις βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν φορτιστή

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από φορτιστή ηλεκτρονικής συσκευής που βρισκόταν μέσα στην κατοικία.

Οι φλόγες στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε στρώμα και από εκεί στον διάδρομο του σπιτιού, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα διαστάσεις.

Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωσή της στο υπόλοιπο κτήριο.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να εξακριβωθούν από την αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής, η οποία θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.