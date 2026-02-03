Στην Άρτα συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας, οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπή κατά συναυτουργία καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, έπειτα από καταγγελία για κλοπή που είχε μόλις σημειωθεί σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Άρτα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν άμεσα τους δύο κατηγορούμενους, βάσει των περιγραφών που είχαν δώσει κάτοικοι της περιοχής. Από το κατάστημα είχαν αφαιρεθεί καπνικά προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 65 ευρώ.

Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν σε σημείο που υπέδειξαν οι ίδιοι οι συλληφθέντες, όπου τα είχαν απορρίψει πριν τη σύλληψή τους, και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες του καταστήματος. Από τον έλεγχο που ακολούθησε, προέκυψε επίσης ότι οι δύο αλλοδαποί διέμεναν παράνομα στη χώρα. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.