Υπόθεση απάτης με θύμα κάτοικο της Άρτας και λεία 3.000 ευρώ, εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της τοπικής Αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, όταν άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε μια γυναίκα της περιοχής, προσποιούμενος τον λογιστή της. Με το πρόσχημα ότι δικαιούται επιστροφή φόρου, την έπεισε να ακολουθήσει τις «οδηγίες» του και να μεταφέρει το ποσό των 3.000 ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό.

Κατά την διάρκεια αστυνομικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι ο λογαριασμός στον οποίο κατέληξαν τα χρήματα ανήκε στην κατηγορούμενη, η οποία ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή της στην υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

