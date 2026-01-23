Στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας έπεσε υπήκοος Κονγκό, ο οποίος κατηγορείται για απάτες κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Αρχικά, o δράστης επικοινωνούσε τηλεφωνικά με ηλικιωμένες γυναίκες, τις οποίες εκφόβιζε, ισχυριζόμενος ότι γνωρίζει τη διεύθυνσή τους και ότι επίκειται ληστεία σε βάρος τους.

Ακολούθως, δεύτερο άτομο τηλεφωνούσε στα ίδια θύματα, προσποιούμενο τον αστυνομικό, καθησυχάζοντάς τα, ότι οι Αρχές θα τα προστατεύσουν. Για τον υποτιθέμενο εντοπισμό των δραστών, τους ζητούσε να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα, σε κοντινό κάδο απορριμμάτων.

Ο συλληφθείς φέρεται να είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα», παραλαμβάνοντας τα χρήματα και τα τιμαλφή, από τα σημεία, που είχαν υποδειχθεί στα θύματα. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα στην πόλη της Άρτας, αποτρέποντάς τον, από το να παραλάβει τσάντα ηλικιωμένης, η οποία περιείχε 250 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 25.000 ευρώ.

Από την περαιτέρω διερεύνηση, προέκυψε ότι τις τελευταίες ημέρες είχε αποσπάσει με τον ίδιο τρόπο, από τρεις ηλικιωμένες στην Άρτα κοσμήματα και το συνολικό χρηματικό ποσό των 3.050 ευρώ. Τα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή του και θα επιστραφούν στις νόμιμες κατόχους τους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η εμπλοκή του σε μία ακόμη περίπτωση απόπειρας απάτης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των συνεργών του συνεχίζονται.