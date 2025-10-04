Σήμερα (4/10) το μεσημέρι αναμένεται να γίνει η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου, που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας μετά από αλλεργικό σοκ, το οποίο υπέστη μετά από χορήγηση αντιβίωσης.

Η Εισαγγελία της Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ ο ιατρικός φάκελος της γυναίκας έχει αφαιρεθεί από το νοσοκομείο και έχει μεταφερθεί στο τοπικό ΑΤ για διερεύνηση.

Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη είχε προσέλθει την Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου με πόνους και αιμορραγία. Οι γιατροί της χορήγησαν αντιβίωση και υπέστη ξαφνικά αλλεργικό σοκ. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, συμπεριλαμβανομένης διασωλήνωσης και ΚΑΡΠΑ, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και κατέληξε.

Η οικογένειά της δεν γνώριζε ότι είχε δικαίωμα να ζητήσει νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, σημειώθηκαν σοβαρές παραλείψεις από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που συνέβαλαν στον θάνατο της νεαρής γυναίκας.

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη στο θάλαμο της μαιευτικής κλινικής μετά τη χορήγηση της αντιβίωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια αντιβίωση είχε δοθεί στη γυναίκα και τον Ιούνιο χωρίς να υπάρξει πρόβλημα. Τώρα χορηγήθηκε μετά από εντολή του γιατρού για την πρόληψη μόλυνσης.