Κλοπή με περίσσιο… θράσος σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 1/5 στην Αρτέμιδα, όταν άγνωστοι προχώρησαν σε μια τολμηρή διάρρηξη, ξηλώνοντας ολόκληρο ΑΤΜ από την πρόσοψη σούπερ μάρκετ.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 03:55 στη λεωφόρο Καραμανλή. Οι δράστες, με σχέδιο που φαίνεται να είχε καταστρωθεί εκ των προτέρων, έφτασαν στο σημείο όπου ήταν εγκατεστημένο το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, το απομάκρυναν και το φόρτωσαν σε αγροτικό όχημα.

Όπως μετέδωσε το Mega, στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με ταχύτητα, εξαφανιζόμενοι πριν υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση.

Το χρηματικό ποσό που περιείχε το ΑΤΜ παραμένει άγνωστο, ωστόσο εκτιμάται ότι μπορεί να ήταν αυξημένο λόγω της αργίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των συναλλασσόμενων.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί, συλλέγοντας και αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής και να εντοπίσουν τους δράστες.