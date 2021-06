Με θέμα «Ελληνισμός και Ισλαμικός Πολιτισμός. Οι θετικές πτυχές της αλληλεπίδρασης και οι προοπτικές της» πραγματοποιείται την Τετάρτη 2 και Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 το 2ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτισμικής Κληρονομιάς που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η διαδικτυακή -λόγω της πανδημίας- διοργάνωση υποστηρίζεται από το περιοδικό Foreign Affairs The Hellenic Edition (foreignaffairs.gr), τον ενημερωτικό ιστότοπο tribune.gr και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) ενώ συνέδραμαν επίσης το Kalam Research & Media (KR&M) και το Libya Institute for Advanced Studies (LIAS). Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

Το συνέδριο είναι ανοιχτό και ελεύθερο και μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος θέλει χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

www.foreignaffairs.gr

www.tribune.gr

www.fainst.eu

καθώς και στο facebook και στο YouTube των ανωτέρω ιστότοπων.

Το συνέδριο είναι επίκαιρο όχι μόνο στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αλλά και σε εκείνο της ανανεωμένης προσέγγισης πολλών αραβικών κρατών προς την Ελλάδα.

Έχουν κληθεί να μιλήσουν ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και πολιτικοί, στην βάση των ιστορικών δεδομένων και των γεγονότων που αφορούν την αμφίδρομη επίδραση του ελληνισμού με τον αραβικό κόσμο και τους άλλους λαούς στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Με δεδομένο ότι η σχέση του ελληνισμού με την βασική κοιτίδα του πολιτισμού που είναι η Μεσόγειος και η ενδοχώρα της στη Μέση Ανατολή, είναι πανάρχαια, έχει σημασία να μελετηθεί το πώς αυτή η σχέση έχει εξελιχθεί, τι την ωθεί στο μέλλον και τι την κρατά στο παρελθόν. Εν τέλει, ποιο μπορεί να είναι το μέλλον για τα κράτη και τα έθνη στην ευρύτερη περιοχή μας.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα γίνουν στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

ΩΡΑ 16:00 Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου. [Συντονιστής: Λουκάς Γ. Κατσώνης]

-Κήρυξη Έναρξης Εργασιών Συνεδρίου: Λουκάς Γ. Κατσώνης, πρόεδρος Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων, Εκδότης Foreign Affairs The Hellenic Edition.

- Εισαγωγικές παρατηρήσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Νίκου Δένδια.

- Εισαγωγικές παρατηρήσεις του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, ΥΠΕΞ, Γιάννη Χρυσουλάκη.

- Εισαγωγικές παρατηρήσεις του H.E. Sulaiman AL Mazroui, Πρέσβυ των Η.Α.Ε. στην Ελλάδα.

-Εισαγωγικές παρατηρήσεις του καθηγητή κ. Αθανάσιου Δημόπουλου, Πρύτανη ΕΚΠΑ.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΑ 16:30

Δημήτριος Γούτας, Keynote Speaker, Professor of Arabic and Graeco-Arabic, Yale: «Η επιβίωση του Επιστημονικού Ελληνισμού στο Ισλάμ».

1) Ιστορικά δεδομένα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. [Συντονιστής: Μιχάλης Ψύλος, δημοσιογράφος]

Θεόδωρος Μαυρογιάννης, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο Παν/μιο της Κύπρου: «Οι απαρχές της αλληλεπίδρασης του ελληνισμού με τον αραβικό κόσμο τον 1ο, 2ο, και 3ο αιώνα μ.Χ.»

Δρ. Βλάσσης Αγτζίδης, Ιστορικός: «Σχέσεις ελληνισμού και Ισλάμ».

Ιωάννης Κωτούλας, Δρ. Ιστορίας και Δρ. Γεωπολιτικής: «Ελληνισμός στη Μέση Ανατολή τον 19ο και τον 20ο αιώνα».

- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΩΡΑ 18:30

2) Η περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας [Συντονιστής: Γιώργος Γεωργιάδης, δημοσιογράφος ΕΤ3]

Δρ. Φλώρα Καραγιάννη, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και μετα-Βυζαντινών Μνημείων, «Βυζάντιο και Άραβες: Πολιτισμικές Αλληλεπιδράσεις και Επιρροές».

Βαχίτ Τουρσούν, Ερευνητής, Συγγραφέας, «Η Συμβολή της Ποντιακής Διαλέκτου στην Εξάπλωση του Ισλάμ στην Ανατολή»..

Ελένη Κονδύλη, Καθηγήτρια Αραβολογίας, ΕΚΠΑ, «Ελληνικός και Αραβικός Κόσμος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία».

Μαρία Γεωργοπούλου, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, American School of Classic Studies: «Εμπορικές επαφές, καλλιτεχνικές ανταλλαγές, ζωγραφισμένα αρχοντικά στα Οθωμανικά Βαλκάνια (18ος αιώνας)».

- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

ΩΡΑ 16:00

3) Κοινές Πολιτισμικές Παραδόσεις. [Συντονιστής: Αθανάσιος Χούπης, Δημοσιογράφος, Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΑ]

Νίκος Μιχαηλίδης, Univesity of Missouri, St. Lewis: «Μουσική και Πολιτική».

Dr. Aref Ali Nayed, πρόεδρος του Libya Institute for Advanced Studies και υποψήφιος Πρόεδρος της Λιβύης: «Επίκληση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδος - Λιβύης στην Οικοδόμηση ενός Κοινού Μεσογειακού Μέλλοντος»

Δρ. Αθηνά-Δέσποινα Πόταρη, Center of Hellenic Studies, Harvard University: « Κοινές Πτυχές του Ισλάμ με τη Νεο-Πλατωνική Παράδοση ».

Δρ. Μιχάλης Λεφαντζής, Αρχιτέκτων, Υπ. Πολιτισμού: «Απο τον Πανίερο Ναό του Καθίσματος της Παναγίας, στο Τέμενος του Βράχου της Ιερουσαλήμ. Δύο εμβληματικά αρχιτεκτονικά υβρίδια».

Μανώλης Βαρβούνης, Καθηγητής Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης: «Κοινά Λαογραφικά Στοιχεία Ανάμεσα στον Χριστιανισμό και το Ισλάμ στον Ευρύτερο Χώρο της Εγγύς Ανατολής».

- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΩΡΑ 17:30

4) Η Γεωπολιτική του Πολιτισμού στη Μέση Ανατολή (Α’) [Συντονιστής: Ελισάβετ Προδρόμου, καθηγήτρια Tufts University]

Θεόδωρος Θεοδώρου, Πρέσβυς ε.τ., Γενικός Διευθυντής MOHA(Mohammed Ali Research Center): «Η Μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη. Πολιτιστικό στοιχείο για την γεωστρατηγική στην Ευρώπη και την περιοχή MENA ».

Dr. Tarek Radwan, Al-Azhar University, Egypt. «Η εικόνα του Ισλάμ στα ελληνικά μέσα (οπτικής) μαζικής ενημέρωσης μέσω του YouTube μετά την 11 Σεπτεμβρίου 2001».

Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος επιτροπής Εξωτ. Υποθέσεων ευρωκοινοβουλίου.

- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΩΡΑ 19:00

5) Η Γεωπολιτική του Πολιτισμού στη Μέση Ανατολή (Β’) [Συντονιστής: Μαριλένα Γεραντώνη, MEGA]

Δρ. Ευάγγελος Κυριακίδης, Διευθυντής, Heritage Management Organization

Aya Burweila, πρέσβειρα και ειδική απεσταλμένη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου για την Λιβύη και την Βόρειο Αφρική: «Ο ρόλος των Ελλήνων Μουσουλμάνων στην ιστορία της Λιβύης».

Δ. Αρέφ αλ-Ομπέιντ, Διευθυντής, Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, Ιστορικός, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων

- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 20:30

Την οργανωτική επιτροπή απαρτίζουν οι : Λουκάς Γ. Κατσώνης, πρόεδρος Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. Αρίσταρχος Γκρέκας, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ, Ελισάβετ Προδρόμου, Fletcher School, Tufts University, USA, και Στέφανος Μυτιληναίος, δημοσιογράφος, tribune.gr .