ΔΕΘ: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΛΘ και αμερικανικού πανεπιστημίου Rutgers

Μνημόνιο συνεργασίας με το αμερικανικό Πανεπιστήμιο Rutgers, ένα από τα παλαιότερα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης των ΗΠΑ, υπέγραψαν σήμερα, με την ευκαιρία της 83ης ΔΕΘ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), Σωτήρης Θεοφάνης και ο διευθυντής του Κέντρου Προηγμένων Υποδομών και Μεταφορών (Center for Advanced Ιnfrastructure and Transportation) του εν λόγω ιδρύματος, δρ 'Αλι Μάχερ (Ali Maher). Στο πλαίσιο της συνεργασίας, που υπεγράφη παρουσία του γενικού προξένου των ΗΠΑ, Γκρέγκορι Φλέγκερ (Gregory Pfleger) και ενεργοποιείται άμεσα (μέσα στο 2018), πρόκειται να αναπτυχθούν κοινές ερευνητικές προσπάθειες των δύο εταίρων, με πρώτο ίσως πρακτικό αποτέλεσμα στο κομμάτι της αέριας ρύπανσης των λιμένων, όπως γνωστοποίησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Θεοφάνης.



Αναλυτικότερα, στη διάρκεια της τελετής υπογραφής του μνημονίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ επισήμανε μεταξύ άλλων πως είναι πολύ σημαντικό ότι κατά ευτυχή συγκυρία η ελληνοαμερικανική αυτή συνεργασία συμπίπτει με ένα ακόμη μεγάλο εκπαιδευτικό πρότζεκτ στον αγροτοβιομηχανικό και αγροδιατροφικό τομέα, που χρηματοδοτείται με ένα πολύ σημαντικό ποσό από το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος". "Είναι εξαιρετική αυτή η συγκυρία, για να συνεργαστούν τα δυο προγράμματα και να βγουν και άλλα, στους τομείς των logistics, των μεταφορών και της διαχείρισης λιμενικών υποδομών" σημείωσε.



Ο κ.Μάχερ, από την πλευρά του, αφού τόνισε ότι το Κέντρο που εκπροσωπεί συνιστά consοrtium των οκτώ κορυφαίων πανεπιστημίων των ΗΠΑ στην έρευνα μεταφορών στην περιοχή του Νιου Τζέρσι και της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης, επισήμανε τον ισχυρά αναπτυξιακό ρόλο των λιμένων παγκοσμίως.



ΗΠΑ: 926 λιμάνια ή 26% της συνολικής οικονομίας



"Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι συνιστώσα-κλειδί για τις εθνικές μας οικονομίες και λιμάνια όπως αυτό της Θεσσαλονίκης είναι σημαντικά τόσο για την περιφερειακή οικονομία όσο και συνολικά για την εθνική οικονομία της Ελλάδας. Στις ΗΠΑ έχουμε χονδρικά 926 λιμάνια κι ο όγκος των εργασιών που διέρχεται από αυτά είναι σχεδόν 4,7 τρισ. δολάρια κάθε χρόνο, δηλαδή 26% της συνολικής μας οικονομίας. Άρα, το να διατηρήσουμε την καλή κατάσταση αυτών των λιμανιών, των υποδομών τους, είναι στρατηγική και προτεραιότητα- κλειδί για τη χώρα μας και δυστυχώς σε κάποιες από τις περιοχές που συνδέονται με τη συντήρηση των λιμενικών συστημάτων, βραδυπορούμε" σημείωσε και πρόσθεσε ότι για αυτό οι ερευνητικές συνεργασίες είναι πολύ σημαντικές.



"Προσβλέπουμε ανυπόμονα σε αυτή τη συνεργασία με τον δρα Θεοφάνη, την ομάδα του και τον ΟΛΘ, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα λιμάνια παγκοσμίως στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών, όπως στους τομείς της διακίνησης φορτίων και εμπορευμάτων, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων των λιμανιών, της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων".



Big Data, Ports of the Future και περιβαλλοντική προστασία



Mιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ.Θεοφάνης επισήμανε ότι η συνεργασία του ΟΛΘ με το πολιτειακό πανεπιστήμιο θα αναπτυχθεί στους εξής τομείς: συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων (Big Data, machine to machine, machine to man) στο πλαίσιο της ομάδας για τα Λιμάνια του Μέλλοντος (Ports of the Future), αυτοματισμοί και θέματα προστασίας περιβάλλοντος και περιορισμού αέριας ρύπανσης ("πιστεύω πως σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις σε αυτό το πεδίο"), διαχείριση χερσαίας κυκλοφορίας (οδικές μεταφορές) και ανάπτυξη συστημάτων για υποδομές και εξοπλισμό και διαχείριση υποδομών. "Το λιμάνι θα είναι χώρος εφαρμογής πειραματικών τεχνικών στα παραπάνω θέματα, με θετικά αποτελέσματα" σημείωσε ο κ. Θεοφάνης και διευκρίνισε ότι, παράλληλα, στο πλαίσιο τεχνολογικού πάρκου που αναπτύσσεται στην περιοχή του New Brunswick, όπου και εδρεύει το Πανεπιστήμιο Rutgers, στελέχη του ΟΛΘ θα συμμετάσχουν στο Advisory Board.



Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο κ.Φλέγκερ τόνισε ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται με την ευκαιρία της 83ης ΔΕΘ, ιδίως στον εκπαιδευτικό τομέα και μεταξύ πανεπιστημίων είναι πολύ σημαντικές τόσο για το γενικό προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, όσο και για όλη την αμερικανική (διπλωματική) αποστολή στην Ελλάδα._