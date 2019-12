Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε τροχόσπιτο στον Λαγκαδά

Συναγερμός για πυρκαγιά που ξέσπασε σε τροχόσπιτο στην περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη σήμανε την Κυριακή το βράδυ στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο τροχόσπιτο και ο κίνδυνος να προκαλέσει ζημιές και σε άλλα τροχόσπιτα στην περιοχή, ήταν μεγάλος.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/thessaloniki-fotia-se-troxospito-ston-lagkada

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

Τελικά κατεσβέσθη η φωτιά σε τροχόσπιτο στον οικισμό Άγιος Χαράλαμπος.

Στο συμβάν επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.