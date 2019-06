Θεσσαλονίκη: Ποιοι είναι ο νέος πρύτανης και οι τέσσερις αντιπρυτάνεις του ΑΠΘ

Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική των Ζώων» στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ο νέος πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος εξελέγη χθες με ποσοστό 54,45% έναντι του ανθυποψηφίου του, καθηγητή Θεόδωρου Λαόπουλου, που συγκέντρωσε ποσοστό 45,55%.

Αντιπρυτάνεις εξελέγησαν από ξεχωριστό ψηφοδέλτιο 11 υποψηφίων και με μονοσταυρία οι: καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας (με ποσοστό 19%), καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος (με ποσοστό 12,55%), καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουδάκης (με ποσοστό 11,64%) και αναπληρωτής καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης (με ποσοστό 11,16%).

Το σώμα των εκλεκτόρων στις πρυτανικές εκλογές αποτελείτο από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του ΑΠΘ, καθώς και από τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και τους διοικητικούς υπαλλήλους. Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ανήλθε στο 82,7%.

Η θητεία των νέων πρυτανικών αρχών ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2022.

Ποιος είναι ο νέος πρύτανης

Ο κ. Παπαϊωάννου αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 1988. Το 1991 έγινε διδάκτορας της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. στο αντικείμενο της Παθολογικής Ανατομικής, με βαθμό ομόφωνα «Άριστα». Από το 1991 έως το 1995 διετέλεσε άμισθος επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίιου Παθολογικής Ανατομικής της Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Από το 1995 έως το 2000 ήταν Λέκτορας και από το 2000 έως το 2005 επίκουρος καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής στην Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ. Εξελίχθηκε σε αναπληρωτή καθηγητή το 2005 έως το 2012, που έγινε τακτικός καθηγητής. Από το 2013 έως σήμερα είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ και από το 2017 έως σήμερα πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, καθώς και αναπληρωτής κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

Ο Ν. Παπαϊωάννου έχει μετεκπαιδευτεί σε εργαστήρια του εξωτερικού (Zurich, Utrecht, Madison USA) σε θέματα ανοσοϊστοπαθολογίας, νευροπαθολογίας και παθολογίας του οφθαλμού), έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 205 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, έχει επιβλέψει 4 διδακτορικές διατριβές στο ΑΠΘ, και συνεπιβλέψει μία ακόμη διδακτορική διατριβή σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού (Ουτρέχτη), ενώ έχει συμμετάσχει σε άλλες 12 τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών.

Έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνος σε έξι ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ενώ συμμετείχε ως κύριος ερευνητής σε αρκετά άλλα.

Είναι κριτής πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών, έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση πανευρωπαϊκού επιστημονικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη ενώ του έχει ανατεθεί η διοργάνωση του πανευρωπαϊκού συνεδρίου κτηνιάτρων παθολογοανατόμων στην Αθήνα (ESVP/ECVP). Είναι μέλος ελληνικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών εταιρειών.

Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας από το 2015 ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΥΔ (Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης Ποιότητας) και μέλος του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ (2013-2017). Μιλάει αγγλικά και γερμανικά.

Τα βιογραφικά των αντιπρυτάνεων

Χαράλαμπος Φείδας: Είναι καθηγητής Δορυφορικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας και Πρόεδρος του Τμήματος. Γεννήθηκε στο Βόλο το 1968. Έλαβε το πτυχίο Φυσικής και στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Δορυφορική Μετεωρολογία, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρέτησε στη βαθμίδα του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2001-08) στο ίδιο αντικείμενο. Εκλέχτηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ το 2008. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την έρευνα του περιβάλλοντος με έμφαση στην ατμόσφαιρα, τον καιρό και το κλίμα. Έχει δημοσιεύσει 44 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 44 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων και 11 κεφάλαια βιβλίων. Συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε 12 εκ των οποίων ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Διδάσκει μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας σε τρία τμήματα του ΑΠΘ και δυο ΠΜΣ. Κατέχει τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας (2017 – σήμερα) και διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας (2015-17), Διευθυντής του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (2016-17) και Διευθυντής του ΠΜΣ «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» (2013-16). Διετέλεσε Πρόεδρος (2015-19) και ταμίας (2013-15) του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ, Γραμματέας (2017-19) και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ (2013-19).

Δημήτρης Κωβαίος: Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), κάτοχος δύο διδακτορικών διπλωμάτων, ενός από τη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ και ενός από το Department of Pure and Applied Ecology, University of Amsterdam, στην Ολλανδία. Για περισσότερα από 38 έτη στη Γεωπονική Σχολή (Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) του ΑΠΘ και σε άλλα Πανεπιστήμια, διδάσκει μαθήματα με αντικείμενα σχετικά με τη βιολογία, οικολογία και αντιμετώπιση φυτοφάγων και αρπακτικών εντόμων και ακάρεων. Από το 1990, διδάσκει τέσσερα προπτυχιακά και δύο μεταπτυχιακά μαθήματα Εντομολογίας, Ακαρολογίας και Οικολογίας Εντόμων και Ακάρεων στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, σε περισσότερους από 500 φοιτητές κάθε έτος. Ως επισκέπτης καθηγητής δίδαξε, επίσης, μαθήματα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας για πέντε ακαδημαϊκά έτη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και για ένα ακαδημαϊκό έτος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κοσμήτωρ της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως σήμερα. Αντιπρόεδρος της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως σήμερα. Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας (Εντομολογίας), του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, 2015 έως σήμερα. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για τρία χρόνια, από το Μάρτιο του 2014 έως τον Μάρτιο 2017.

Ανδρέας Γιαννακουδάκης: Πτυχιούχος Μαθηματικών με Διδακτορικό Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο Τμήμα Χημείας διδάσκει 39 χρόνια. Σήμερα είναι καθηγητής του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, Διευθυντής στο Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία. Έχει διατελέσει αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, μέλος στο Συμβούλιο του Ιδρύματος του ΑΠΘ, πρόεδρος στο Τμήμα Χημείας (3 θητείες), πρόεδρος στην Επιτροπή παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για το ΑΠΘ, πρόεδρος της Επιτροπής Ναυταθλητισμού του ΑΠΘ, μέλος στην Επιτροπή Οικονομικού Προγραμματισμού των Ελληνικών Πανεπιστημίων, πρόεδρος στον Σύλλογος Φίλων του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών του ΑΠΘ, μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, μέλος στην Ένωση Ελλήνων Χημικών, μέλος στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, μέλος στον Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος και μέλος στην Ένωση Ελλήνων Μαθηματικών.

Στράτος Στυλιανίδης: αναπληρωτής καθηγητής Φωτογραμμετρίας-Γεωδαισίας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, στο οποίο υπηρετεί από την ίδρυσή του. Τα κύρια διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η φωτογραμμετρία, η γεωχωρική μηχανική και οι τεχνολογίες, και η στενή τους σύνδεση με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προς όφελος της αποτύπωσης, της καταγραφής, της τεκμηρίωσης και της απεικόνισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Είναι ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής ομάδας UAV-iRC (Ερευνητικό Κέντρο Μη-επανδρωμένων Αεροχημάτων) στο ΚΕΔΕΚ αλλά και της ερευνητικής ομάδας MERG (Medical Experts Research Group).