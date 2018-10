Θεσσαλονίκη: Πορεία κατά του trafficking

Άνθρωποι κάθε ηλικίας φορώντας μαύρα ρούχα περπάτησαν σιωπηλοί ο ένας πίσω από τον άλλον στην παραλία Θεσσαλονίκης στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (trafficking).



Οι συμμετέχοντες στο 5ο Διεθνές Walk For Freedom ξεκίνησαν από την πλατεία Αριστοτέλους και πραγματοποίησαν σιωπηλή πορεία στην παραλία μέχρι τον Λευκό Πύργο ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της μη κυβερνητικής οργάνωσης A21.



Κάποιοι από τους συμμετέχοντες κρατούσαν πλακάτ με τα συνθήματα "Μόνο το 1% των θυμάτων διασώζονται", "Υπάρχουν εκατομμύρια σκλάβοι στον κόσμο σήμερα".



Όταν έφθασαν μπροστά στον Λευκό Πύργο φώναξαν «ελευθερία» και απελευθέρωσαν λευκά μπαλόνια που κρατούσαν στα χέρια τους.

Στόχος του Walk For Freedom είναι να διαδοθεί το μήνυμα ότι οι ανθρώπινες ζωές έχουν αξία και δεν είναι για πώληση.



Εθελοντές της A21 στη διάρκεια της δράσης μοίραζαν ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει όποιος εντοπίσει θύμα εμπορίας ανθρώπων και για την τηλεφωνική γραμμή 1109, η οποία δέχεται αναφορές για πιθανά περιστατικά, ανώνυμα ή επώνυμα.

Το Walk for Freedom αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή εκδήλωση ενημέρωσης για την εμπορία των ανθρώπων. Στις 20 Οκτωβρίου συγκεντρώνονται χιλιάδες πολέμιοι του trafficking σε εκατοντάδες πόλεις στον κόσμο και κάνουν εκατομμύρια βήματα με αίτημα να καταργηθεί η σύγχρονη δουλεία, η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων με σκοπό την καταναγκαστική εργασία ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση.



Πηγή: ΑΠΕ