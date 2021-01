Θεσσαλονίκη: Στον δρόμο σε συνθήκες παγετού εντοπίστηκαν δύο ανήλικα προσφυγόπουλα

Στον δρόμο, κάτω από εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν μετά την πρόσφατη χιονόπτωση, αναγκάστηκαν να μείνουν δύο 13χρονα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, τα οποία εντοπίστηκαν, εμφανώς ταλαιπωρημένα, από την ομάδα Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο (streetwork) της ΑΡΣΙΣ.

Τα δύο αγόρια από το Πακιστάν, τα οποία είναι ξαδέρφια, όπως είπαν στα μέλη της ομάδας, ήρθαν πριν από λίγες μέρες στην Ελλάδα και δεν έχουν κανένα υποστηρικτικό δίκτυο. Στην αρχή έμειναν σε κάποιους ομοεθνείς τους, αλλά, όταν εντοπίστηκαν στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού από την κοινωνική οργάνωση, ήταν στον δρόμο επί τρεις μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώθηκαν συνθήκες παγετού στη Θεσσαλονίκη.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε χώρο της ΑΡΣΙΣ, όπου, σύμφωνα με την ομάδα του Streetwork, «ένιωσαν κατευθείαν ανακούφιση από τη ζέστη και ζήτησαν φαγητό». Οι υπεύθυνοι τους εξήγησαν τη διαδικασία για τη μεταφορά τους σε ασφαλή δομή φιλοξενίας και στη συνέχεια έπαιξαν διάφορα παιχνίδια μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

«Τα προσφυγόπουλα είναι πλέον σε νοσοκομείο προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και να φιλοξενηθούν μετά σε κατάλληλη δομή» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Σοφία Παπαδοπούλου, μέλος της ομάδας Κοινωνικής Εργασίας στον Δρόμο, που στοχεύει στον εντοπισμό και την υποστήριξη άστεγων ασυνόδευτων ανηλίκων.

«Πάντως, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, παρατηρούμε αύξηση στον δρόμο των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, που είναι κάτω των 14 χρόνων. Είναι ενδεικτικό ότι πρόπερσι, στο σύνολο των ανηλίκων που εντοπίσαμε, οι κάτω των 14 χρόνων ήταν σε ποσοστό μόλις 2%, ενώ πέρυσι το ποσοστό αυτό εκτοξεύτηκε πάνω από το 15%» τόνισε η κα. Παπαδοπούλου, χωρίς -μέχρι στιγμής- να μπορεί να δώσει μια εξήγηση για το φαινόμενο αυτό που φαίνεται να γιγαντώνεται με παιδιά που προέρχονται κυρίως από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τη Συρία και το Μαρόκο.

Το Streetwork της ΑΡΣΙΣ υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Child Protection, Detention Monitoring, Persons with Specific Needs Support and Legal Aid» από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.