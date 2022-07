Αλεξανδρούπολη: Αμερικανοί στρατιώτες «σάρωσαν» εστιατόρια και καφέ - Έφαγαν 7.000 αβγά

Τα εστιατόρια γέμισαν, τα ράφια στα εμπορικά καταστήματα άδειασαν, ενώ και στούντιο τατουάζ της πόλης άνοιξε και την Κυριακή για να προλάβει τη ζήτηση από τους περισσότερους από χίλιους Αμερικανούς πεζοναύτες του USS Arlington που κατέπλευσε στο λιμάνι.

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ, ο ιδιοκτήτης εστιατορίου, Γιώργος Αλάβαντας υποστήριξε: «ακόμα και οι κότες το κατάλαβαν. Χθες, 1.500 άτομα έτρωγαν πρωινό στην Αλεξανδρούπολη, πρωινό με αβγά, λουκάνικα και μπέικον. Χθες χρειάστηκαν 6.000-7.000. Δηλαδή, ζορίζουμε τις κότες για την αυριανή ημέρα. Δεν έχουμε αβγά».

Ο ίδιος τηλεοπτικός σταθμός έβγαλε και τον ιδιοκτήτη εστιατορίου Βασίλη Σικλαφίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι «έχουν ξετρελαθεί. Μας λένε συνέχεια ότι δεν έχουν φάει ωραιότερο κρέας. Έχουν γυρίσει πόσες πόλεις και έρχονται εδώ και μας λένε τι κρέας είναι αυτό. Ειδικά για τα τοπικά τα κρέατα, τα φιλέτα μας. Και για τις τιμές που βλέπουν, λένε “are you sure”, είναι σίγουρο ότι έχει αυτή την τιμή; Λέω ''ναι''. Και τους φαίνεται απίστευτο, εξαιρετικό και νόστιμο, και το value for money γι' αυτούς είναι πολύ τίμιο».

Από την μεριά του, ο ιδιοκτήτης ψησταριάς Γιώργος Δαβής ανέφερε: «Ένας φαντάρος που ήρθε σε εμένα για να φάει γρήγορα, γιατί βιαζόταν να πάει μέσα στο καράβι, του σερβίραμε και ο λογαριασμός ήταν 8 ευρώ. Πλήρωσε 8 ευρώ με κάρτα και άφησε 10 δολάρια στο γκαρσόνι».

Παράλληλα, στο ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, αποκαλύφθηκε ότι 15 λεωφορεία ενοικιάστηκαν και εκτελούσαν δρομολόγια από το λιμάνι προς την πόλη και πάλι πίσω. Ενώ έγινε αναφορά και στου Αμερικανούς πεζοναύτες που ανάγκασαν τον ιδιοκτήτη στούντιο τατουάζ να ανοίξει και την Κυριακή προκειμένου να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει.