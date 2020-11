Ενισχύεται η αμυντική θωράκιση της χώρας με F35 και Ραφάλ

Σε εφαρμογή τίθεται σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο για την αμυντική θωράκιση της χώρας, με το επίσημο πια ενδιαφέρον της κυβένρησης για την απόκτηση πανίσχυρων μαχητικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία όπου θα μεταμορφώσουν την Πολεμική Αεροπορία.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, υπάρχει έτοιμη η πρόταση προς τις ΗΠΑ για απόκτηση έξι μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, με λίγες ώρες πτήσης, τα οποία θα μπορούσαν να παραδοθούν στην Ελλάδα ακόμα και εντός του 2021. Εν ευθέτω χρόνω, η Αθήνα θα προωθήσει το σχέδιο και για 18 ακόμα νέα αεροσκάφη αυτού του τύπου, ώστε η Π.Α. να καταλήξει με έναν αριθμό συνολικά 24 F-35. Η προώθηση του ελληνικού αιτήματος θα γίνει, εκτός απροόπτου, μέσω διακρατικής συμφωνίας τύπου FMS (αμερικανικό Πεντάγωνο), με την αποστολή επιστολής αιτήματος (Letter of Request) για επιστολή προσφοράς και αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance).

Ταυτόχρονα η Πολεμική Αεροπορία και η «Λόκχιντ Μάρτιν» συζητούν για την αναβάθμιση των 38 παλαιότερων F-16 Block 50, σε διαμόρφωση «Plus advance», αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, εξαρτήματα των F-16 που θα εκσυγχρονιστούν σε «Viper».

Επίσης, όσον αφορά στο σκέλος της συνεργασίας με τη Γαλλία, εντός του Δεκεμβρίου αναμένεται να έλθει στη Βουλή η προμήθεια των «Ραφάλ», ενώ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 αναμένονται τα πρώτα έξι μεταχειρισμένα. Την ίδια στιγμή, η 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα, αναβαθμίζεται διαρκώς καθώς προχωρά ταχέως η υποστήριξη των γαλλικών μαχητικών.