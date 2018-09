Αναβολή του 10ου Greece Race for the Cure λόγω κακοκαιρίας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», αποφάσισε να αναβάλει τον προγραμματισμένο για την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, συμβολικό αγώνα δρόμου & περίπατο Greece Race for the Cure, έπειτα από ενημέρωση εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για έκτακτα καιρικά φαινόμενα.



Θα ακολουθήσει νέα επίσημη ενημέρωση της διοργάνωσης για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής του 10oυ Greece Race for the Cure, που πραγματοποιείται με στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη των γυναικών που βιώνουν τον καρκίνο του μαστού και την ενημέρωση όλων σχετικά με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, που μπορεί να σώσει ζωές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ