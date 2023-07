Αναζωπυρώθηκε η μεγάλη φωτιά στη Ρόδο

Σε τρία διαφορετικά σημεία μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Ρόδο που καίει χιλιάδες στρέμματα δάσους και απειλεί δεκάδες χωριά. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνοντας το έργο της Πυροσβεστικής, με την φωτιά να κινείται με γρήγορη ταχύτητα.

Σύμφωνα με το αρχηγείο της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι τα ξημερώματα επιχειρούσαν 266 πυροσβέστες,16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 49 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, 10 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα, ενώ την επιχείρηση συντονίζει ένα ακόμη ελικόπτερο.

Από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις σε τρία ενεργά μέτωπα Κιοτάρι και νοτιοδυτικά προς Γεννάδι όπου Χωματουργικά επιχειρούν για να μην περάσει η φωτιά το ρέμα, Απόλλωνα προς Προφήτη Ηλία όπου υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί βορειότερα προς το πυκνό δάσος και στην περιοχή Λαέρμων-Γαδουρά

Αναλυτικά από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις στα εξής μέτωπα:

1. Κιοτάρι και νοτιοδυτικά προς Γεννάδι: Χωματουργικά επιχειρούν για να μην περάσει η φωτιά το ρέμα. Από αέρος επιχειρούν ήδη 3 Τρακτορες, ένα Mi-8, 2 Chenook και ένα συντονιστικό ΒΚ-117.

2. Απόλλωνας προς Προφήτη Ηλία: Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις, γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί βορειότερα προς το πυκνό δάσος.

3. Ανατολικά λίμνης Γαδουρά: Γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί προς Κάλαθο. Επιπρόσθετα στα Λάερμα επιχειρεί ένα Ε/Π S-64.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε η δημοτική ενότητα της Νότιας Ρόδου

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να μαίνεται στο νησί της Ρόδου, κηρύχθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η δημοτική ενότητα της Νότιας Ρόδου.

Στην σχετική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής

«Αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 18-07-2023 στις παραπάνω περιοχές σύμφωνα με τα ανωτέρω 8 και 9 σχετικά. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 18 Ιανουαρίου 2024. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

Πόσες δυνάμεις επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα

Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν αδιάκοπα οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Γιάννης Αρτοποιός σε έκτακτη ενημέρωση, προσθέτοντας ότι όλες οι δυνάμεις «καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να διασωθεί και ο οικισμός Ασκληπιείο».

Από το πρώτο φως της ημέρας, όπως είπε, έχουν απογειωθεί και επιχειρούν διαδοχικά 10 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων δύο συντονιστικά. Αναφορικά με τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στα μέτωπα 266 πυροσβέστες, 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 49 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα καθώς και εκατοντάδες εθελοντές που συνδράμουν στις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Σημαντική , όπως τόνισε ο κ. Αρτοποιός, είναι η βοήθεια των διεθνών αποστολών. Στο πεδίο αυτή τη στιγμή υπό τις οδηγίες του Πυροσβεστικού Σώματος επιχειρούν 31 Σλοβάκοι πυροσβέστες με 4 υδροφόρα οχήματα κι από αέρος 2 γαλλικά αεροσκάφη, 2 τουρκικά και ένα κροατικό.

Αναφορικά με τα μηνύματα του 112 που έχουν σταλεί ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι συνολικά έχουν αποσταλεί από τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έξι μηνύματα του 112 για προληπτικές οργανωμένες απομακρύνσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας «πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των ξένων επισκεπτών που διέμεναν σε ξενοδοχεία της περιοχής».

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας η προληπτική εκκένωση αφορούσε περίπου 19.000 άτομα, τα 16.000 εξ αυτών μεταφέρθηκαν με επίγεια μέσα και 3.000 με πλωτά σκάφη ενώ η πυρκαγιά βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλούς μεταφοράς κατοίκων και τουριστών που πραγματοποιήθηκε ποτέ στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα μόνο χθες απομακρύνθηκαν προς ασφαλείς περιοχές όσοι διέμεναν στους οικισμούς Κιοτάρι, Γεννάδι, Πυλώνα, Λάερμα, Λάρδο, Λίνδο, Κάλαθο, Μαλώνα, Ασκληπιείο, Πεύκους, Μασαρη, Χαράκι καθώς και τουρίστες από ξενοδοχεία αυτών των περιοχών», σημείωσε ο κ. Αρτοποιός.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ και τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια, όπως τόνισε, στις δομές υγείας προσήλθαν 9 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα στα οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Για νοσηλεία, όπως γνωστοποίησε ο κ. Αρτοποιός, παραμένει ένα άτομο με κάταγμα από πτώση κατά την εκκένωση του ξενοδοχείου και μια έγκυος η οποία είναι καλά στην υγεία της και παρακολουθείται.

Ακόμη, όπως επισήμανε, στη Ρόδο μεταβαίνει η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και προσέθεσε ότι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών ήδη μετακινείται στη Ρόδο για να εγκαταστήσει από σήμερα στις 5 το απόγευμα εντός του Διεθνούς Αερολιμένα της Ρόδου help desk για τη διευκόλυνση, σε συνεργασία με τις οικείες πρεσβείες, της έγκαιρης αναχώρησης επισκεπτών οι οποίοι έχουν απολέσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.

Νωρίς το πρωί, όπως σημείωσε ο κ. Αρτοποιός, κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε σύσκεψη με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συναρμόδιους φορείς.

Αναφορικά με τις υλικές ζημιές ο κ. Αρτοποιός υπογράμμισε ότι «επιτόπιες καταγραφές της Πυροσβεστικής στο χωριό Λάερμα καταδεικνύουν ότι δεν υπήρξαν καταστροφές παρά μόνο κάποιες περιορισμένες ζημιές σε κατειλημμένα κτίρια περιμετρικά του οικισμού» και σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να διασωθεί και ο οικισμός Ασκληπιείο».

«Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς επιχειρούμε με όλες τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις μας με πρωταρχικό μας στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής την διαφύλαξη των περιουσιών των συμπολιτών μας , καθώς και τον μετριασμό των επιπτώσεων στο δασικό μας πλούτο», υπογράμμισε ο κ. Αρτοποιός.

Σχετικά με την πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής είπε ότι ελέγχθηκε άμεσα από επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα αναζωπύρωση που δημιουργήθηκε στη θέση Καραούλι.

Αναφορικά με την πυρκαγιά στην Κάρυστο ο κ. Αρτοποιός επισήμανε ότι αυτή την στιγμή μεταβαίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην Κάρυστο προκειμένου να αντιμετωπίσουν 3 διαφορετικές εστίες πυρκαγιών.

Ταυτόχρονα με τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, όπως τόνισε πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν μεταβεί στο 205ο χιλιόμετρο της περιμετρικής οδού Πατρών - Πύργου στο ρεύμα προς Αθήνα για τον απεγκλωβισμό ατόμων μετά από αποκόλληση τμήματος γέφυρας.

«Και σήμερα σε όλη τη χώρα μας επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες οι οποίες σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας διαμορφώνουν αυτό το εκρηκτικό μείγμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να φτάσουν έως τους 45 βαθμούς κελσίου, κάτω από 15% υγρασία και ισχυρούς ανέμους. Απαιτείται η μέγιστη προσοχή από όλους μας για την αποφυγή εκδήλωσης ακόμα και της πιο μικρής εστίας πυρκαγιάς η οποία λόγω των καιρικών κλιματολογικών συνθηκών μπορεί να εξελιχθεί σε μια τεράστια φυσική καταστροφή και να απειληθούν άμεσα ανθρώπινες ζωές», κατέληξε ο κ. Αρτοποιός.

Επιχειρήσεις εκκένωσης, απεγκλωβισμού και φιλοξενίας πολιτών:

Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. έως τώρα δεν υπάρχουν απώλειες. Τα έξι άτομα που νοσηλεύτηκαν χθες έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

