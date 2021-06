Αντιδράσεις για το «ηχητικό κανόνι» της ΕΛ.ΑΣ στον Έβρο

Η ελληνική αστυνομία προκαλεί εκρήξεις εκκωφαντικού θορύβου από θωρακισμένο όχημα στα σύνορα με την Τουρκία. Τοποθετημένη στο όχημα, η συσκευή μεγάλης εμβέλειας ή όπως αποκαλείται «ηχητικό κανόνι» έχει το μέγεθος μικρής τηλεόρασης αλλά την ένταση ενός κινητήρα τζετ.

Το ηχητικό κανόνι είναι ένα από τα πολλά φυσικά και πειραματικά νέα ψηφιακά εμπόδια που δοκιμάζονται στα σύνορα και στοχεύουν στην ανάσχεση της παράνομης εισόδου στην ΕΕ, όπως αναφέρει το AP σε ρεπορτάζ του.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη συσκευή μεγάλης εμβέλειας έχει τη δυνατότητα να παράγει ήχους ανάλογης έντασης με μια έκρηξη ή ενός κινητήρα jet.

Αντιδράσεις για το «ηχητικό κανόνι»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να έχει εκφράσει τον προβληματισμό της για τη χρήση του νέου όπλου στα σύνορα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Associated Press,ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άνταλμπερτ Γιαντζ ανέφερε, ότι «η Κομισιόν θα ζητήσει πληροφορίες από την Αθήνα» σχετικά με αυτό.

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η χρήση της τεχνολογίας θα μπορούσε ενδεχομένως να παραβιάζει τους νόμους της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

