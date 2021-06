Από εφοπλιστής καταζητούμενος

Ένας απότακτος αστυνομικός και ένα «βαθύ λαρύγγι» που κάρφωσε τους πάντες, κάποιοι εκτελεστές και ένας εφοπλιστής αποτελούν τον επικίνδυνο και αιματοβαμμένο «θίασο» που ανέλαβε να διεκπεραιώσει τη δολοφονία του επιχειρηματία Κορφιάτη στη Ζάκυνθο. Κάθε πρόσωπο της υπόθεσης έχει βέβαια τη δική του ιστορία, η οποία αναβίωσε μπροστά στον ανακριτή αφού και οι 7 συλληφθέντες προσήχθησαν αργά το πρωί της Τετάρτης στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να απολογηθούν.

Όμως, πέρα από το «βαθύ λαρύγγι», το οποίο τελικά μίλησε και οδήγησε την Αστυνομία σε συλλήψεις, έναν χρόνο μετά τη δολοφονία της συζύγου του επιχειρηματία σε ενέδρα και περίπου έναν μήνα μετά την εκτέλεση εν μέση οδώ του ίδιου του Κορφιάτη, εντύπωση προκαλεί η εμπλοκή, κατά την Αστυνομία, του εφοπλιστή. Πρόκειται για ένα «τρανταχτό» όνομα του ελληνικού εφοπλισμού που ανήκει σε ένα παρακλάδι μίας πασίγνωστης οικογένειας που ταύτισε το όνομά της με την ποντοπόρα ναυτιλία.

Ο συγκεκριμένος εφοπλιστής, ο οποίος αναζητείται από τις διωκτικές αρχές μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον εισαγγελέα, φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του ζεύγους Κορφιάτη, αφού κατά την Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου είναι ο ιδιοκτήτης του σκάφους διαφυγής με το οποίο οι δολοφόνοι της συζύγου του Ζακυνθινού επιχειρηματία προ έτους εγκατέλειψαν το νησί μετά την αποτρόπαια πράξη τους.

Μα ποιος είναι επιτέλους αυτός ο πλοιοκτήτης ο οποίος φέρεται από τις αστυνομικές αρχές να εμπλέκεται σε συμβόλαιο θανάτου ενός τοπικού επιχειρηματικού παράγοντα της Ζακύνθου; Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Κορφιάτης ήταν γνωστός μεν στο νησί, αλλά από την άλλη δεν διέθετε το διαμέτρημα ενός σημαντικού και πανίσχυρου επιχειρηματία που θα κινούσε το ενδιαφέρον ενός εφοπλιστή. Αλλά, ως γνωστόν, οι δρόμοι του χρήματος είναι πάντα σκοτεινοί και πολλές φορές οδηγούν στην άβυσσο ή ενίοτε ακόμα και στη φυλακή. Ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να εξαγάγει κανείς συμπεράσματα.

Σε αυτή τη φάση θα ασχοληθούμε με το who is who του πλοιοκτήτη, τον οποίο οι αρχές αναζητούν ακόμα και στο Μονακό. Προφανώς θα εκδοθεί -αν δεν έχει ήδη εκδοθεί- και ερυθρό δελτίο από την Europol και την Interpol για το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Είπαμε, ανήκει σε παρακλάδι μίας παραδοσιακά ισχυρής εφοπλιστικής οικογένειας. Ο πατέρας του, 92 ετών σήμερα, ονομάζεται Γιάννης Λαιμός. Είναι πάμπλουτος, με μία εντυπωσιακή ακίνητη περιουσία. Μετρά διαμερίσματα, βίλες, παλάτια και ιδιόκτητες εκτάσεις σε όλο τον κόσμο.

Υπέργηρος πια, πραγματοποίησε δύο γάμους. Απέκτησε από τον πρώτο του γάμο δύο γιους, τον Διαμαντή και τον Γιώργο, ενώ από τον δεύτερο γάμο έναν γιο, τον Μάρκο, και μία κόρη, την Κυριακή. Πριν από καιρό ο Μάρκος κατάφερε, όπως λένε οι Κασσάνδρες στο City του Λονδίνου και στα κουτσομπολίστικα στέκια του «αθηναϊκού τριγώνου των Βερμούδων», να χειραγωγήσει τον υπέργηρο πατέρα του, ο οποίος έλαβε σκληρές αποφάσεις κατά των παιδιών του που απέκτησε από τον πρώτο του γάμο. Στην εφοπλιστική πιάτσα, που δεν χαρίζει κάστανα, λέγεται πως τους αποκλήρωσε ολοκληρωτικά.

Για να έχουμε γενική εικόνα του εύρους της περιουσίας του Γιάννη Λαιμού, ας απαριθμήσουμε μερικά από τα ακριβά ακίνητα που διαθέτει:

-διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού,

-βίλα στο Ψυχικό,

-διαμέρισμα στο Μονακό,

-μονοκατοικία στο Λονδίνο αξίας 25 εκατ. λιρών απέναντι από το Claridge’s,

-άλλο ακίνητο στο Μόντε Κάρλο.

Ο μικρότερος γιος του από τον δεύτερο γάμο, ο Μάρκος Λαιμός, είναι περίεργο παιδί. Φέρεται ως πλοιοκτήτης του σκάφους που εγκαταλείφθηκε στην Κίνα με το πλήρωμά του. Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλο ντόρο στην πιάτσα του Πειραιά. Το σκάφος ανήκει στην εταιρεία «Panthalassa» με έδρα το…. Παγκράτι. Τον Μάρτιο που μας πέρασε αποκαλύφθηκε πως 22 ναυτικοί του φορτηγού πλοίου «Angelic Power» της εταιρείας Maritime Corp εγκαταλείφθηκαν επί 17 μήνες επί του σκάφους στην Κίνα, ενώ επί 8 μήνες ήταν ακινητοποιημένοι σε συγκεκριμένο αγκυροβόλιο. Πέντε μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και ο πλοίαρχος, είχαν άμεση ανάγκη ιατρικής περίθαλψης.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για του λόγου το αληθές, email της ναυτιλιακής εταιρείας DIAMLEMOS SHIPPING CORPORATION της 1/9/2020 επισημαίνει ότι τα πλοία ANGELIC POWER και ANGELIC GLORY από τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 2019 άλλαξαν διαχείριση και είναι υπό τη διαχείριση της εταιρείας Panthalassa Maritime Corporation of the Marshall Islands (πλοιοκτησία Μάρκου Λαιμού).

Αν και πλούσιος άνθρωπος, ο Μάρκος Λαιμός φέρεται να καταφεύγει πολύ συχνά σε ανεπίτρεπτες πρακτικές, όπως εγκατάλειψη πληρωμάτων, ενώ έχουν ακουστεί πολλά για απλήρωτους ναυτικούς. Δύσκολα πράγματα και σκληρές καταστάσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με τη μακρά ναυτική παράδοση των Λαιμών. Αυτά τουλάχιστον ακούγονται και αναπαράγονται στην πιάτσα του Πειραιά από ανθρώπους που ξέρουν και πρόσωπα και πράγματα.

Νομικές πηγές στην Αθήνα εξηγούν πως στην υπόθεση της αποκλήρωσης των υιών του Γιάννη Λαιμού από τον πρώτο του γάμο έχει πλέον παρέμβει ιατροδικαστής, ο οποίος ερευνά το κατά πόσο ο γέροντας έχει χειραγωγηθεί από το άμεσο περιβάλλον του. Άλλη μία οικογενειακή υπόθεση με φόντο μεγάλες περιουσίες που απασχολεί την αθηναϊκή επιχειρηματική και εφοπλιστική ελίτ…

Επισημαίνεται πως δικηγόρος του Μάρκου Λαιμού στην Ελλάδα είναι ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος εξέδωσε Δελτίο Τύπου το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Ιουνίου, διά του οποίου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ σε όλα τα ΜΜΕ να αναφέρουν το όνομα του πελάτη του Μάρκου Λαιμού.

Δικηγόρος ωστόσο των δύο ετεροθαλών αδελφών του Μάρκου Λαιμού, του Γιώργου και του Διαμαντή, υιών του Γιάννη Λαιμού, είναι ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Η σύγκρουση μεταξύ τους αναμένεται να είναι ενδιαφέρουσα.

ΥΓ.: Για πληρέστερη ενημέρωση ως προς την υπόθεση εγκατάλειψης πλοίου με το πλήρωμά του στην Κίνα παραθέτουμε δημοσίευμα του capital.gr από τις 2 Απριλίου 2021:

Μια διαμάχη στην εφοπλιστική οικογένεια Λαιμού μεταξύ της Panthalassa Maritime Corp. και της Diamlemos Shipping Co, όπως και εκκρεμότητες προς τις τράπεζες έχουν οδηγήσει στον εγκλωβισμό εννέα Ελλήνων ναυτικών σε πλοίο που είναι αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Χονγκ Κονγκ. Tο πλοίο έφτασε στην Κίνα τον Ιούλιο του 2020 προκειμένου να ξεφορτώσει κάρβουνο προερχόμενο από την Ινδονησία και από τότε διαρκεί η ιδιότυπη ομηρία των εργαζομένων. Κάποιοι από τους ναυτικούς βρίσκονται 15-16 μήνες στο πλοίο "Αngelic Power", ενώ απαγορεύεται να βγουν στη στεριά. Ταυτόχρονα, δεν μπορούν να επαναπατριστούν και τα διαβατήριά τους παρακρατούνται από τον ατζέντη του πλοίου. Οι ναυτεργάτες δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει η Κίνα στις μετακινήσεις με αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού.

ΠΕΝΕΝ: Εξαιρετικά επείγον περιστατικό

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο «Κ» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), Αντώνης Νταλακογιώργος, παρόμοιο πρόβλημα είχε υπάρξει ξανά πριν από μερικούς μήνες με άλλο πλοίο, το «Αngelic Glory». Και στις δύο περιπτώσεις οι εταιρείες φέρεται να βρίσκονταν σε διαμάχη που αφορούσε τη διαχείριση του πλοίου ως προς εκκρεμότητες που έχουν απέναντι στις τράπεζες που χρηματοδοτούν τα πλοία. Την προηγούμενη φορά, οι ναυτικοί επέστρεψαν τον Δεκέμβριο, είχαν μείνει δηλαδή περίπου 16 μήνες αποκλεισμένοι. Μάλιστα, η σχετική ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ για το περιστατικό στο πλοίο «Αngelic Glory» κατηγορούσε τη ναυτιλιακή εταιρεία «η οποία δεν έχει φροντίσει ούτε για την ομαλή τροφοδοσία του πλοίου ούτε για την εξόφληση των μισθών Ιούλη-Αυγούστου». Τελικά, όπως ανέφερε η ΠΕΝΕΝ, το πλοίο μπήκε στο αγκυροβόλιο του Χονγκ Κονγκ και το πλήρωμα τέθηκε σε 14ήμερη καραντίνα έως τις 28/9. Ταυτόχρονα δόθηκαν διαβεβαιώσεις για την αποστολή τροφοδοσίας και η τράπεζα που χρηματοδοτεί την εταιρεία έβαλε εκπρόσωπό της προκειμένου να διαχειριστεί τις οικονομικές απαιτήσεις του πληρώματος και μερίμνησε για την παλιννόστηση των ναυτεργατών.

«Εμάς δεν μας αφορούν οι αλληλοκατηγορίες» σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, τονίζοντας πως το σοβαρότερο πρόβλημα είναι πως «υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή, έχουν τελειώσει τα φάρμακά τους και οι Αρχές δεν τους παρέχουν αυτά που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους». «Αυτό είναι εξαιρετικά επείγον» τόνισε και επισήμανε πως «είναι βαρύτατες οι ευθύνες της εταιρείας».

«Επίσης το θέμα του απεγκλωβισμού είναι σημαντικό γιατί είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που αυτοί οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι» σημείωσε και πρόσθεσε: «Σήμερα έχουμε γύρω στους 200.000 ναυτεργάτες εγκλωβισμένους που δεν τους επιτρέπεται ο επαναπατρισμός λόγω πανδημίας».

Οι κινήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν την αποστολή εγγράφων στην ιδιοκτήτρια ναυτιλιακή εταιρεία αλλά και στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι κυρίως υπεύθυνο για τις συνεννοήσεις με τις κινεζικές Αρχές. Σύμφωνα με τον κ. Νταλακογιώργο, το ΥΠΕΞ έχει προωθήσει έγγραφα στην ελληνική πρεσβεία στη Σανγκάη, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, αυτό δεν είναι αρκετό ώστε να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι ναυτικοί.