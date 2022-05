Απονεμήθηκαν τα βραβεία του μαθητικού διαγωνισμού για την «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2022»

Απονεμήθηκαν την Παρασκευή τα βραβεία του 17ου Πανελλαδικού Mαθητικού Διαγωνισμού «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2022» του Junior Achievement Greece.



Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 38 ομάδες από σχολεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λακωνίας, της Κω, της Κρήτης, της Μυτιλήνης, της Φλώρινας, των Τρικάλων και του Κιλκίς. Το πρώτο βραβείο απέσπασε το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς. Πρόκειται για την ομάδα Microgreens-Magicgreens, η οποία κατασκεύασε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο θάλαμο καλλιέργειας και ανάπτυξης μικρολαχανικών: Το επονομαζόμενο MICROWONDERS, διασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση της καλλιέργειας από τον πελάτη, όπως και την ποιότητα παραγωγής. Μάλιστα, έγινε με τη χρήση πύργων παλιών υπολογιστών προς απόσυρση, συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία. Οι ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας επιτυγχάνονται μέσω ενός συστήματος αυτοματισμού, το οποίο εγκαθίσταται στον πύργο του υπολογιστή. Ο έλεγχος γίνεται με χρήση του Internet of Things (ΙoΤ).

Το δεύτερο βραβείο "Kαλύτερης Eικονικής Eπιχείρησης 2022" απέσπασε η ομάδα Future Farmers από το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού. Η ομάδα έφτιαξε ένα καινοτόμο κιτ υδροπονίας από ανακυκλώσιμα υλικά. Στόχος του Mini Farm είναι η ενίσχυση της σχέσης με τη φύση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την διατήρηση των σπόρων ως στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς.



Το τρίτο βραβείο καλύτερης εικονικής επιχείρησης έλαβε η ομάδα My pine, από το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η μαθητική ομάδα συλλέγει από το δάσος ξερές πευκοβελόνες και δημιουργεί οικολογικά απολυμαντικά, καθαριστικά επιφανειών και μικροβιοκτόνα, όλα πλήρως βιοδιασπώμενα. Με πρώτη ύλη μηδενικού κόστους, τα προϊόντα της κατατάσσονται στην κατηγορία value for money και διατηρούν τον πλανήτη καθαρό από χημικές ουσίες.

Στην εκδήλωση η υπουργός Παιδείας, μίλησε στους μαθητές διαδικτυακά και συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες, όπως τους καθηγητές και τους μέντορες των διαγωνιζόμενων. Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, η οποία βραβεύτηκε από το JA Greece ως μέντορας μίας από τις ομάδες που έφτασαν στην τελική δεκάδα.

Στον διαγωνισμό ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 1500 μαθητές παρουσιάζοντας καινοτόμες ιδέες. Μάλιστα, στον διαγωνισμό έχουν πάρει και 11 ακριτικά σχολεία, αλλά και ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού. Στο φετινό διαγωνισμό, αναδείχθηκαν ομάδες και στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων και των ειδικών βραβείων. Η ομάδα από το Κιλκίς, η οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό που θα γίνει στις 12-14 Ιουλίου στην Εσθονία.



Στην εκδήλωση συμμετείχε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος Δήμας, η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέτα Μακρή, η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του JA Greece Μάρκος Βερέμης και Αργύρης Τζικόπουλος.



Το Junior Achievement Greece είναι μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που είναι υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης 2022.

Ο 17ος Πανελλαδικός Διαγωνισμός «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2022» του JA Greece πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι μεταξύ των χορηγών επικοινωνίας.