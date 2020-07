Δεσμεύει με NAVTEX η Τουρκία περιοχή ερευνών της TOTAL νότια της Κρήτης

Την περιοχή νότια της Κρήτης όπου θα ξεκινήσει έρευνες η TOTAL το Φθινόπωρο, δεσμεύει με νέα NAVTEX η Τουρκία.

Η περιοχή βρίσκεται εντός του τουρκολιβυκού «διαδρόμου», ενώ σύμφωνα με το newshub.gr στον ίδιο θαλάσσιο χώρο κάτω από τη Γαύδο, στα νότια της Κρήτης, αναμένεται να καταπλεύσει και το Γιαβούζ.

Δείτε την εκδοθείσα NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0963/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 17-07-2020 23:45)

TURNHOS N/W : 0963/20

MEDITERRANEAN SEA

1. MARITIME TRAININGS, ON 18 JUL 20 FROM 1300Z TO 1800Z IN AREA YAVUZ AREA BOUNDED BY;

34 15.65 N - 024 24.55 E

34 15.65 N - 025 25.00 E

33 36.00 N - 025 25.00 E

33 36.00 N - 024 24.55 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 181900Z JUL 20.

Πηγή: militaire