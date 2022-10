Διεξαγωγή Σχολείου «Drafting, Production and Maintenance of NATO Standards and Doctrines» στο ΚΕΝΑΠ/NMIOTC

Από την Δευτέρα 03 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ η 9η Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου «Drafting, Production and Maintenance of NATO Standards and Doctrines», που έλαβε χώρα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής / NATO Maritime Interdiction Operational Training Center (ΚΕΝΑΠ/NMIOTC) στην Κρήτη.

Στο Σχολείο συμμετείχαν ως μαθητές συνολικά 30 Ανώτεροι Αξιωματικοί του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ StandardsCustodians) από 8 κράτη-μέλη (κ-μ) και Εταίρους, από 10 Φορείς της Δομής Διοίκησης της Συμμαχίας (NATO CommandStructureEntities) καθώς και από 2 Κέντρα Αριστείας του ΝΑΤΟ (NATO Centers of Excellence-COEs), καθώς και εξειδικευμένοι εκπαιδευτές του ΓΕΕΘΑ, της Διοίκησης Μετασχηματισμού ΝΑΤΟ (AlliedCommandTransformation – ACT) και του Γραφείου Τυποποίησης ΝΑΤΟ (NATO Standardization Office – NSO).

Η εν λόγω Εκπαίδευση έχει λάβει την ανώτατη πιστοποίηση από τη Διοίκηση Μετασχηματισμού της Συμμαχίας, εντάσσεται στις δράσεις ενίσχυσης της εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ σε θέματα Τυποποίησης την οποία έχουν αναλάβει οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επ’ ωφελεία της Συμμαχίας, και μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 266 υψηλόβαθμοι επιτελείς των κ-μ και των φορέων της Δομής Διοίκησης της Συμμαχίας.