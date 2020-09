Δίκη «Noor 1»: Ο Γιαννουσάκης ζητά να γνωστοποιηθούν οι μυστικές του καταθέσεις για τους Τούρκους εμπόρους ναρκωτικών

Ρεπορτάζ: Βασίλης Τζήμτσος

Να γνωστοποιηθούν στα μέλη του δικαστηρίου οι απόρρητες καταθέσεις που είχε δώσει στο Λιμενικό Σώμα ως προς το ρόλο των Τούρκων εμπόρων ναρκωτικών Ζιντάστι και Ριγκαμπάντι, ζήτησαν σήμερα στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά οι συνήγοροι υπεράσπισης του βασικού κατηγορούμενου Ευθύμιου Γιαννουσάκη.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου υπέβαλαν το αίτημα, μόλις λίγα 24ωρα μετά τη δημοσίευση ρεπορτάζ του αμερικανικού περιοδικού “Τhe New Republic” με τίτλο The Vampire Ship (To πλοίο βαμπίρ) του δημοσιογράφου Alexander Clapp που αναφέρεται σε συναντήσεις του Γιαννουσάκη με τους Τούρκους εμπόρους ναρκωτικών που φέρονται ως οι χρηματοδότες του φορτίου των 2,1 τόνων της ηρωίνης που μετέφερε το “Noor 1”.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο ο συνήγορος του Γιαννουσάκη Φίλιππος Φίλιας, έχει υποβάλει αίτημα προς την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά Βασιλική Τσιρώνη με το οποίο ζητά να γνωστοποιηθούν στα μέλη του δικαστηρίου οι απόρρητες καταθέσεις του πελάτη του και τα εντάλματα σύλληψης των Τούρκων φερόμενων ως χρηματοδοτών του φορτίου.

Μάλιστα αναφέρθηκε στην Εισαγγελέα της Έδρας Βασιλική Βλάχου η οποία στην αγόρευση της στην προηγούμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου είχε πει ότι δεν γνωρίζει τις μυστικές καταθέσεις του Γιαννουσάκη.

Στο σημείο αυτό παρενέβη η Εισαγγελέας Εφετών Β. Βλάχου η ο οποία απάντησε:

“Ο κ. Γιαννουσάκης στην απολογία του ανέφερε αποσπάσματα, μεμονωμένα τμήματα καταθέσεων του. Αυτών των αποσπασμάτων δεν έκανα χρήση στην αγόρευση μου. Μπορεί να τις έχω διαβάσει στο διαδίκτυο. Η δική μου τοποθέτηση είναι ότι δεν κάνω χρήση αυτών των αποσπασμάτων στην αγόρευση μου”.

Επεσήμανε δε ότι δεν γνωρίζει για τις μυστικές καταθέσεις του Γιαννουσάκη σε τι στάδιο βρίσκονται δικονομικό.

“Στοιχεία ανακρίσεως δεν έχω στα χέρια μου” τόνισε με νόημα η Εισαγγελέας της Έδρας.

Συμπλήρωσε δε πως δεν έχει ενημερωθεί για κανένα αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης του Γιαννουσάκη για την κοινοποίηση αυτών των απόρρητων καταθέσεων στο δικαστήριο.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου ζήτησαν από το δικαστήριο την προσκόμιση αυτών των στοιχείων, για να πάρουν την κατηγορηματική απάντηση της προέδρου του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά Μαρίας Κουφούδη:

“Φέρτε ό,τι θέλετε να φέρετε. Τώρα θέλετε να υποβάλετε αίτημα; Αν είναι δυνατό”.

Μετά από νεώτερη επικοινωνία με την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά επανήλθε ο κ. Φίλιας στο δικαστήριο αναφέροντας:

“Τα αιτούμενα από εμάς έγγραφα έχουν σταλεί.

Μετά από την προφορική διαβεβαίωση, ζητούμε έγγραφο από την εισαγγελία Εφετών ότι βρίσκονται στους εισαγγελείς της έδρας που αν είναι μυστικά να λάβετε γνώση πλήρως.

Γι’ αυτό υποβάλλουμε το αίτημα και αν θέλετε να το απορρίψετε, το επικουρικό αίτημα της συνδρομής του δικαστηρίου για να έρθουν στην έδρα.

Όχι μόνο βρέθηκαν, συνελήφθησαν και υπάρχει έκδοση του Ριγκαμπάντι από το Λονδίνο”.

Από την πλευρά της η Εισαγγελέας της Έδρας Β. Βλάχου απάντησε:

“Θα έπρεπε να έχω λάβει γνώση του αιτήματος για να παραβιαστεί η μυστικότητα της κύριας ανάκρισης.

Θα έπρεπε τα στοιχεία να μου τα είχε παραδώσει για να τα εισάγω.

Ούτε του αιτήματος έλαβα γνώση, ούτε της έγκρισης της προϊστάμενης να παραβιάσουμε τη μυστικότητα δικογραφίας.

Θα είμαι η τελευταία που θα λειτουργούσε σε βάρος του κατηγορούμενου κ. Γιαννουσάκη.

Δηλώνω πλήρη άγνοια”.

“Το δικαστήριο δεν μπορεί να λάβει απόφαση καθώς το αίτημα δεν έχει απαντηθεί και χωρίς πρόταση της εισαγγελικής έδρας”, συμπλήρωσε η πρόεδρος του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά Μ. Κουφούδη.

Οι αγορεύσεις συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων

Η δίκη συνεχίστηκε σήμερα με τις αγορεύσεις συνηγόρων υπεράσπισης των 12 κατηγορουμένων.

Πρώτη αγόρευσε η διορισμένη από το Δημόσιο συνήγορος υπεράσπισης Τούρκου κατηγορούμενου Ακαμπέι που συνελήφθη στην έφοδο των λιμενικών σε αποθήκη στο Κορωπί όπου βρέθηκε τμήμα του φορτίου του “λευκού θανάτου”. Η συνήγορος, όπως και ο πελάτης της στην απολογία του, αρνήθηκε τη συμμετοχή του στη διακίνηση των ναρκωτικών, ρίχνοντας την ευθύνη στον Πασάλ Σερχάν ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια της προφυλάκισης του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ας σημειωθεί πως και οι άλλοι Τούρκοι κατηγορούμενοι ρίχνουν την ευθύνη για τη διακίνηση των ναρκωτικών στο νεκρό Πασκάλ.

Στη συνέχεια αγόρευσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου πρώην πλοιοκτήτη του “Noor 1” Παναγιώτη Φάρου για τον οποίο η Εισαγγελέας στην αγόρευση του πρότεινε την απαλλαγή του από την κατηγορία της απλής συνέργειας που είχε καταδικαστεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Όπως και η εισαγγελική λειτουργός, οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου επεσήμαναν πως ο Φάρος δεν γνώριζε για τη διακίνηση των ναρκωτικών και ότι είχε αποξενωθεί από το “Noor 1” μετά την πώληση του στον επόμενο ιδιοκτήτη του πλοίου Παντελή Καλαφάτη ο οποίος έχει, επίσης, απαλλαγεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Συνήγορος κατηγορουμένου: Ήταν παραπάνω οι τόνοι της ηρωίνης

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της “Ζούγκλας” και τις καταγγελίες του κατηγορούμενου Γιαννουσάκη πως ήταν 3 οι τόνοι της ηρωίνης που μετέφερε το “Noor 1” αλλά και τη σχετική απορία ως προς το πόσοι ήταν οι τόνοι όπως διατύπωσε κατά την αγόρευση της η Εισαγγελέας της Έδρας Βασιλική Βλάχου, τώρα προστέθηκε και συνήγορος υπεράσπισης άλλου κατηγορουμένου ο οποίος διατύπωσε το ερώτημα αν τα ναρκωτικά ήταν περισσότερα.

Πρόκειται για τον Γεώργιο Σκούτα, συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορούμενου Κωνσταντίνου Καρτσώνη, σε αποθήκη του οποίου μεταφέρθηκε μέρος του φορτίου της ηρωίνης.

Ο δικηγόρος του Καρτσώνη διερωτήθηκε:

“Πώς αναχώρησε ο Σαχίντ μια μέρα πριν επέμβει η διωκτική αρχή (Σ.Σ. εμπλεκόμενος ο οποίος δεν έχει συλληφθεί και έχει διαφύγει στην Κωνσταντινούπολη – Είναι ο ίδιος που συμμετείχε στις συναντήσεις Γιαννουσάκη με τους Τούρκους εμπόρους ναρκωτικών Ζιντάστι και Ριγκαμπάντι);

Ήταν όλη η ποσότητα ή ήταν και άλλη που διέφυγε;

Ο ομιλών καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα γιατί ο Σαχίντ διέφυγε”.

Εξάλλου, σε άλλη σημείο της αγόρευσης του αναφέρθηκε στην κατάθεση του μάρτυρα Κωνσταντίνου Καζινάκη ο οποίος θα έκλεινε συμφωνία με την εταιρεία Οράιζον για τη μεταφορά πετρελαίων με το “Noor 1” από τη Λιβύη στο Ρίο της Πάτρας.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την Εισαγγελέα της Έδρας, η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Ας σημειωθεί πως ο Καζινάκης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις 21 Ιουνίου 2018 σε δρόμο του Οντάριο στον Καναδά, όπου έχασε τη ζωή του μαζί με τον 32χρονο αδελφό του πρώην υπουργού Μεταφορών του κρατιδίου.

“Ήταν άκρως λυπηρό ο θάνατος του υπό περίεργες συνθήκες σε σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Δεν οδηγούσε ένα μικρό αυτοκίνητο αλλά θωρακισμένη μερσεντές και επέβαινε υπουργός”.

Επίσης, αναφέρθηκε στις επαφές του μακαρίτη με συγγενή του πρώην βασιλικού οίκου του Ιράν και ότι δραστηριοποιείτο σε χρηματιστηριακές ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Η δίκη συνεχίζεται στις 28 Σεπτεμβρίου με τις αγορεύσεις άλλων συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων.