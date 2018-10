ΔΝΤ: Η κρίση έπληξε τις γεννήσεις και η υπογονιμότητα θα φέρει νέα κρίση

Την απότομη πτώση στις γεννήσεις στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία, λόγω της κρίσης με σοβαρές επιπτώσεις στην δυνητική ανάπτυξη της οικονομίας και όχι μόνο, καταγράφει η νέα έκθεση του ΔΝΤ. Δείχνει πόσο έχει επηρεαστεί ο δείκτης γενέσεων/τέκνων ανά οικογένεια λόγω της ανεργίας, της κακής ποιότητας του κράτους πρόνοιας.



Σημειώνεται ότι το ΔΝΤ έχει συνδέσει άρρηκτα την γήρανση του πληθυσμού τις επόμενες 10ετίες (που προκαλείται λόγω των χηλών γενέσεων) με τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένει στην Ελλάδα (1,5%) αλλά και με την πίεση που συνεχίζει αν ασκεί για παρεμβάσεις στο συνταξιοδοτικό και τις οποίες επιχειρεί να αντικρούσει η κυβέρνηση.



Τι αναφέρει



Στο 2ο κεφάλαιο του World Economic Outlook (The Global Economic Recovery 10 Years After The 2008 Financial Meltdown) επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, τα σχετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας οδήγησαν σε αναβολή αποφάσεων για γάμο και τεκνοποίηση.



Στη δεκαετία πριν από την κρίση, ο συνολικός δείκτης γονιμότητας αυξήθηκε σε αρκετές προηγμένες οικονομίες, αλλά στην συνέχεια μειώθηκε: στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δείκτης μειώθηκε από το υψηλό 2,12 το 2007 (αναλογία τέκνων ανά οικογένεια), σε 1,8 το 2016.



Στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία που υπέστησαν τεράστια ύφεση, το ποσοστό γονιμότητας μειώθηκε από 1,5 σε περίπου 1,3 (παιδιά ανά οικογένεια) την ίδια χρονική περίοδο.



"Αυτά τα σταθερά χαμηλά ποσοστά γονιμότητας κατά την τελευταία δεκαετία μπορεί να επηρεάσουν τη μελλοντική εισροή εργατικού δυναμικού και έτσι να αποδυναμώσουν την πιθανή ανάπτυξη μακροπρόθεσμα" αναφέρει το ΔΝΤ.



Επικαλείται στοιχεία από τον ΟΟΣΑ που δείχνουν ότι η μέση μεταβολή του ποσοστού γονιμότητας συνδέεται άρρηκτα με την πορεία της απασχόλησης. Τι αποφάσεις επηρεάζουν επίσης και προβλήματα στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας αλλά και από τις ασκούμενες πολιτικές της αγοράς εργασίας.