Οι δυο πρώτες πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια από τις πέντε συνολικά που κατ΄αρχήν θα στείλει η Ελλάδα στην Τουρκία, έφθασαν τα ξημερώματα στα Άδανα.

Την ελληνική βοήθεια συνόδευσαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου.

Ο κ. Στυλιανίδης, επέστρεψε στη συνέχεια στην Ελλάδα, για να επιβλέψει την αποστολή ακόμη τριών πτήσεων.

Συνολικά η Ελλάδα, αποστέλλει πάνω από 80 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια και αν χρειαστεί ακόμη περισσότερη.

Εικόνες από την άφιξη της αποστολής στην Τουρκία

Εικόνες από την άφιξη της ελληνικής αποστολής ανάρτησε στο Twitter η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα.

YD arrival of the second Greek rescue team @ Incirlik. We stand with Turkiye #earthquake pic.twitter.com/igfKPRDovY

Στο hastag #teşekkürleryunanistan (#ΕυχαριστουμεΕλλάδα) οι Τούρκοι χρήστες του Twitter – από πολιτικούς και καλλιτέχνες μέχρι απλούς πολίτες – ευχαριστούν την ελληνική αποστολή που επιχειρεί στα ερείπια των φονικών σεισμών της Δευτέρας.

Dear Greeks, I will never forget this photo. You have a Turkish friend in Anatolia. I love you, stay healthy. #Greece #teşekkürleryunanistan pic.twitter.com/VR6m46ENbi