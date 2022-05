Έφτασε στον Πειραιά ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο

Ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου έφτασε στον Πειραιά το πρωί της Παρασκευής. Ο λόγος για το Odyssey of the Seas της Royal Caribbean Cruises.

Μαζί με τα «αδελφά» του Anthem of the Seas, Spectrum of the Seas, Quantum of the Seas και Ovation of the Seas, αποτελούν τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια που έχουν έρθει στον Πειραιά τόσο από θέμα μεγέθους όσο και επιβατών.

Το Odyssey of the Seas έχει μήκος 348 μέτρα και έχει κατασκευαστεί το 2021 στα ναυπηγεία Meyer Werft στο Papenburg της Γερμανίας. Μπορεί να φιλοξενήσει 4.198 επιβάτες (οι οποίοι μπορεί να φτάσουν τους 5.510 υπό συνθήκες. Το πλήρωμά του αποτελείται από 1.663 άτομα. Στα 14 από τα 16 καταστρώματά του που είναι για τους επιβάτες έχει 15 εστιατόρια, 2 πισίνες και 2.105 καμπίνες.

Η άφιξη του Odyssey of the Seas:

Πηγή: pireaspiraeus.com