Έκκληση ΜΚΟ για 330 εγκλωβισμένους μετανάστες σε νησίδα του ποταμού Έβρου

Για τρία καραβάνια μεταναστών, συνολικά 330 ατόμων, τα οποία έχουν καταλήξει σε νησίδα στη μέση του ποταμού Έβρου, κάνει έκκληση ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, οι τρεις ομάδες των μεταναστών προήλθαν από το τουρκικό έδαφος και βρίσκονται σε νησίδα έξω από τη Νέα Βύσσα.

Οι προσφυγικές ροές στην περιοχή του Έβρου έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά το τελευταίο διάστημα, λόγω της βελτίωσης του καιρού και της πτώσης στη στάθμη των νερών του ποταμού.

Τις καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες εκμεταλλεύονται σύγχρονοι δουλέμποροι, οι οποίοι οδηγούν δεκάδες ταλαιπωρημένους ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε εδάφη που θα επέμβουν για διάσωση οι Έλληνες συνοριοφύλακες.

‼️UPDATE: as far as we have been informed, three different groups are on this island, in total around 330 people. Many among them are stranded on the islet for several days now. #Greek authorities are aware of the presence of the people but refuse to evacuate them! https://t.co/cXc2NO3Eip