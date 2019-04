Έκκληση στον ΔΣΑ να στηρίξει τον Ασσάντζ

Το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας (μέλος της συμμαχίας ΑΚΚΕΛ που σχηματίζεται από το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συμμαχίας με το ιταλικό Κίνημα 5 Αστέρων, το πολωνικό Kukiz15, το κροατικό Zivi Zid και το φινλανδικό Liike Nyt) έστειλε επιστολή τον Δεκέμβριο 2018 στον Υπουργό Εσωτερικών για να ξεκινήσει διαδικασία τιμητικής πολιτογράφησης του Julian Assange και το Υπουργείο να ενημερώσει για την διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί και

Η συμμαχία ΑΚΚΕΛ απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών όπως επίσης και της ολομέλειας δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας, μεταξύ άλλων ζητώντας και την ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς ενώσεώς τους για την προάσπιση της νομιμότητας, της ελευθερίας έκφρασης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Julian Assange.

Η επιστολή::

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ.,

Έχουμε ταυτόχρονα την τιμή αλλά και θλιβερό καθήκον να απευθυνόμαστε σε εσάς για συνεργασία στην επίλυση ενός θέματος που παίζει καθοριστικό ρόλο στην υπεράσπιση της ελευθερίας έκφρασης και της δημοκρατίας, όπως επίσης και της δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο.

Αυτό το θέμα αφορά την σύλληψη του Julian Assange, ιδρυτή του WikiLeaks και ελληνικές ενέργειες που είχαν προηγηθεί της σύλληψής του. Έχει δημιουργηθεί ευνοϊκό πεδίο για την Ελλάδα ώστε να χειριστούμε την υπόθεση με τρόπο που θα επιτύχουμε την μεταφορά του Julian Assange στην Ελλάδα, για να αντιμετωπιστούν οι υποθέσεις που σχετίζονται με το πρόσωπό του. Η Ελλάδα να καταστεί κοινά αποδεκτός νομικός χώρος.

Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας ΑΚΚΕΛ και η συμμαχία ΑΚΚΕΛ που έχει σχηματίσει τόσο με ελληνικά κόμματα και κινήσεις όσο και με ευρωπαϊκά κόμματα όπως το ιταλικό Κίνημα 5 Αστέρων έχουμε θεμελιώδη προσέγγιση την καταπολέμηση της διαφθοράς και την υποστήριξη κάθε whistleblower και φυσικών ή ψηφιακών δομών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σχετική αναφορά υπάρχει και στο κοινό Μανιφέστο της ευρωπαϊκής Συμμαχίας που έχουμε σχηματίσει.

Το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας (ΕΚΑΔ) είναι ένα από τα μέλη της Συμμαχίας μας και από τον Δεκέμβριο του 2018 είχε ξεκινήσει μία προσπάθεια για την τιμητική πολιτογράφηση του Julian Assange ως Έλληνα πολίτη λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιών που έχει προσφέρει με το έργο του για την υποστήριξη των δίκαιων εθνικών συμφερόντων, όπως επίσης και των αξιών και ιδανικών του Ελληνισμού. Στα συνημμένα έγγραφα θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τονίζουμε από την αρχή ότι αν και η περίοδος που βρισκόμαστε αποτελεί προεκλογική περίοδο, οι ενέργειές μας (στις οποίες αναφερόμαστε) έχουν ξεκινήσει πολύ πριν και φυσικά η απαράδεκτη σύλληψη του Julian Assange που καθιστά επείγουσες τις μελλοντικές ενέργειες, ήταν κάτι εκτός του δικού μας ελέγχου. Αναφέρουμε αυτό για να μην υπάρξει παρεξήγηση ότι γίνεται κομματική εκμετάλλευση όπως έχει γίνει με ορισμένους Ευρωβουλευτές.

Για την περίοδο που ο Julian Assange ήταν έγκλειστος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο και η νέα κυβέρνηση της χώρας ανέφερε ότι έχει διαρκή προβλήματα μαζί του και απειλούσε ότι θα τον παραδώσει στις βρετανικές αρχές, η ενέργεια του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας δημιούργησε νομικό δεσμό μεταξύ του Julian Assange και της Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως «συμπατριώτη μας εν αναμονή».

Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση του Ισημερινού θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί του και να τον μεταφέρει σε ελληνικό έδαφος και να μην έχει πια το πρόβλημα που ισχυρίζεται ότι είχε μαζί του. Σε αυτό το σημείο αρχίζει το δίπτυχο του ψεύδους και της υποκρισίας τόσο από την κυβέρνηση του Ισημερινού όσο δυστυχώς και με συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση του Ισημερινού δεν αξιοποίησε την Ελληνική Επιλογή που θα μπορούσε να έχει αλλά διατήρησε τον Julian Assange μέσα στην πρεσβεία έτσι ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες που θα έδιναν δικαιολογία για την εκδίωξή του και τη σύλληψή του. Ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Ειδικός Γραμματέας Ιθαγένειας στην Ελλάδα έπαιξαν ρόλο (με καθυστέρηση και άσχετη απάντηση) σε αυτή την διαπλοκή που οδήγησε στην σύλληψη του Julian Assange όπως φαίνεται από τα έγγραφα αλληλογραφίας του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας τόσο με το Υπουργείο όσο και με την Πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

Το σημείο που μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ μας αφορά τον χειρισμό της υπόθεσης ώστε να διεθνοποιηθεί ο δεσμός του Julian Assange με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενεργοποιηθούν τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η διεθνής ομόλογη Ένωση του συλλόγου σας δηλαδή οι Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) και International Bar Association (ΙΒΑ), για να επιτευχθεί από κοινού η προάσπιση της νομιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επίσης και της ελευθερίας έκφρασης και το βρετανικό δικαστήριο να αναγνωρίσει τα προαναφερθέντα και αντί να εκδώσει τον Julian Assange στις Ηνωμένες Πολιτείες ή πιθανόν στην Σουηδία, να του επιτρέψει να έρθει στην Ελλάδα όπου κατά την διάρκεια της διαδικασίας για την τιμητική πολιτογράφηση όλες οι πλευρές να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους υπέρ ή κατά αυτού.

Όλες οι άλλες επιλογές που υπάρχουν αν δεν γίνει αυτό που αναφέρουμε, αποτελούν απειλή για την Ελευθερία ενώ δίνουν περιθώρια να αμφισβητηθεί η Δικαιοσύνη τουλάχιστον στην Βρετανία και το κυριότερο είναι ότι παραβιάζουν σοβαρά τα δικαιώματα του Julian Assange και οποιουδήποτε άλλου βρίσκεται στη θέση του τώρα ή θα βρεθεί στο μέλλον. Επιπλέον, αποτελούν έμπρακτη προσβολή του ελληνικού λαού, μεταξύ άλλων και λόγω της προκλητικής αγνόησης (από την κυβέρνηση του Ισημερινού) του νομικού κλπ δεσμού που απέκτησε με την Ελλάδα ο «συμπατριώτης μας εν αναμονή» Julian Assange.

Λόγω του επείγοντος της υπόθεσης θα ζητήσουμε να μην χαθεί καθόλου χρόνος και από την πλευρά μας σάς ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κύριο Γεώργιο Κόκκα (ο οποίος είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και συντονιστής του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας, όπως επίσης και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την συμμαχία ΑΚΚΕΛ) για την διεκπεραίωση των νομικών θεμάτων».

Ο δημοσιογράφος Αντώνης Μποσνακούδης είναι συντονιστής αυτής της Συμμαχίας, δήλωσε πως απέτυχε η συμφωνία [με την Πρεσβεία του Ισημερινού].

«Ήταν μία απογοήτευση από την Πρεσβεία του Ισημερινού γιατί όταν στείλαμε αυτή την επιστολή στις 24 Δεκεμβρίου, δεν είχαμε καμία απάντηση και τους μήνες που ακολούθησαν αφότου την στείλαμε μέχρι τώρα, μετά από την σύλληψη του Julian Assange, ακούμε ότι είχαν πρόβλημα με τον Julian Assange και ήθελαν να τον ξεφορτωθούν. Λοιπόν ... είχαν την Ελληνική Επιλογή. Οι άνθρωποι στην Πρεσβεία του Ισημερινού, πιθανόν η κυβέρνηση, πιθανότατα δεν ήθελαν ο Julian Assange να εγκαταλείψει την Πρεσβεία. Ήθελαν να τον κρατήσουν εδώ μέχρι να μπορέσει να πραγματοποιηθεί ένας σωστός συνδυασμός (αν μπορούμε να πούμε) συνθηκών και καταστάσεων για να τον παραδώσουν στην Βρετανική Αστυνομία».

