Έκκληση βοήθειας για τον 14χρονο Εφραίμ από την Κάλυμνο

Την άμεση παρέμβαση της πολιτείας, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Υγείας Αθανάσιου Πλεύρη, της Εκκλησίας, αλλά και όλων όσοι μπορούν να τους βοηθήσουν ζητάει και πάλι η οικογένεια του μικρού Εφραίμ Τσικούρη από την Κάλυμνο. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός «Παιδική Χαρά» έχει αναλάβει και πάλι να βοηθήσει για την οριστική θεραπεία του παιδιού, γι’ αυτό και προβαίνει στην παρακάτω κοινοποίηση, δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα και το μήνυμα-έκκληση της οικογένειας από την Αμερική.

«Ο μικρός Εφραίμ, που παλεύει για να ζήσει, από τότε που γεννήθηκε με κλειστό έντερο, έφτασε ξανά στην Αμερική αρχές του χρόνου και ξεκίνησε άμεσα τις θεραπείες του. Βρίσκεται ήδη στη Βοστόνη με σκοπό να πραγματοποιήσει θεραπεία για το φραγμένου έντερό του και χρειάζεται την υποστήριξη όλων μας, καθώς τα χρήματα που απαιτούνται ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ. Η οικογένεια πρέπει να καταθέσει ακόμη 50.000 ευρώ για να ξεκινήσει η θεραπεία του παιδιού.

Ο Εφραίμ θα μείνει εκεί για πολύ καιρό, καθώς η θεραπεία του απαιτεί πολύ χρόνο και πολλές δοκιμές φαρμάκων, χωρίς να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέου χειρουργείου.

Γι’ αυτό οι γονείς του κάνουν νέα έκκληση για να σώσουν τον μονάκριβο γιο τους, καθώς τα έξοδα υπερβαίνουν πολύ την αρχική εκτίμηση. Για να μπορέσει να συνεχίσει ο Εφραίμ τις θεραπείες του, πρέπει η οικογένεια να συνεισφέρει ακόμη 50.000 ευρώ. Πέρυσι για άλλη μια φορά γύρισαν πίσω άπραγοι, χωρίς να ολοκληρωθεί η θεραπεία, λόγω της έλλειψης των χρημάτων. Ας βοηθήσουμε όλοι για να μη γυρίσει το παιδί χωρίς να ολοκληρώσει τη θεραπεία του αυτή τη φορά!!!».

Το μήνυμα της οικογένειας από την Αμερική

«Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ και αυτό χάρις στον κόσμο και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό! Ο Εφραίμ μας ξεκίνησε ήδη τις εξετάσεις του και να λαμβάνει επιθετική θεραπεία. Κάποιες μέρες ο πόνος είναι τόσο αφόρητος που μελανιάζει… Αυτές τις στιγμές εύχομαι να μπορούσα να πάρω εγώ αυτό τον πόνο και να μην υποφέρει το παιδί μου!!!

Γιατί ο πόνος στο σώμα ξεχνιέται… αλλά από την ψυχή δεν σβήνει!!! Θέλω μόνο να δω το σπλάχνο μου καλά!!! Ήρθα σε αυτή τη ζωή για να είμαι η μαμά του Εφραίμ… Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για το ενδιαφέρον σας και τη στήριξή σας!!!

Κάνουμε έκκληση σε όλο τον κόσμο για να στηρίξει τον αγώνα μας, γιατί το ποσό που πρέπει να καλύψουμε ξεπερνά κατά πολύ όσα είχαμε υπολογίσει πριν έρθουμε εδώ και δουν την κατάσταση του παιδιού! Ξυπνάω και κοιμάμαι με τον φόβο ότι πάλι θα γυρίσουμε πίσω χωρίς να έχουμε κάνει ολοκληρωμένη τη θεραπεία μας!

Ευχόμαστε κανένα παιδάκι να μη γεννηθεί ποτέ ξανά με τέτοια προβλήματα υγείας και κανένας γονιός να μη χρειάζεται να συνοδεύει το παιδί του σε νοσοκομείο, παρά μόνο για ευχάριστα! Παρακαλούμε πολύ όποιος θέλει και μπορεί φυσικά να βοηθήσει στον αγώνα που κάνουμε να καλύψουμε το ποσό που μας υπολείπεται για την πολύ σημαντική θεραπεία του παιδιού μας, να κάνει κατάθεση στον κάτωθι λογαριασμό με αιτιολογία ΔΩΡΕΑ και το όνομά σας».

Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK: IBAN: GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ … (ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ) γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουμε.

PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN: GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR: CHILD ́ S HAPPINESS

BIC: CRBAGRAA

BRAND'S NAME: 701

ADDRESS: Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE: Donation by + your full name

Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς σας.