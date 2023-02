Ένα αυτοκίνητο παραδόθηκε στις φλόγες τα μεσάνυχτα της Τρίτης στη συμβολή των οδών Κωλέττη και Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια μετά από επίθεση ομάδας αγνώστων σε διμοιρία των MAT με μολότοφ.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση και ένταση ενώ υπήρξαν κι άλλες ζημιές σε οχήματα.

In Exarchia, there was a Molotov attack on the police just now. A vehicle is currently on fire. #antireport #Greece pic.twitter.com/TTcnFnEaxc