Εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας πλέει το Oruc Reis

Εκτός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας πλέει από το πρωί της Κυριακής το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis.

Το τουρκικό σκάφος φαίνεται ότι έχει αποχωρήσει από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Σύμφωνα με το marinetraffic, το τουρκικό σκάφος, λίγο μετά τις 9.00 το πρωί της Κυριακής, έπλεε στα ανοιχτά της Πάφου, με ταχύτητα λίγο πάνω από τους τέσσερις κόμβους.

Η τοποθεσία και η κατεύθυνση του Oruc Reis το μεσημέρι της Κυριακής:

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, με τον ελληνικό στόλο να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του Oruc Reis.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Oruc Reis βγαίνει εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας για να βρεθεί εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Αντίστοιχη διαδρομή είχε κάνει και πριν από δύο ημέρες όταν βγήκε εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας κινούμενο προς τα ανατολικά. Όμως ξαφνικά μετά τις 5:00 τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης το πλοίο έκανε στροφή 180 μοιρών και επέστρεψε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα μαζί με τα σκάφη συνοδείας Ataman και CengizHan και έναν στολίσκο από περίπου 10 τουρκικά πολεμικά πλοία.

Τουρκικό υπουργείο Αμυνας: Το «Kemal Reis» πήγε να προστατέψει το Barbaros στην Κύπρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η φρεγάτα «Kemal Reis» που συνόδευε το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruc Reis», συνοδεύει πλέον το Barbaros στην Κύπρο.

«Η φρεγάτα ΚEMAL REIS που συμμετέχει στην Επιχείρηση "Ασπίδα της Μεσογείου", συνοδεύει το ερευνητικό μας πλοίο BARBAROS, μετά τη ναυτική άσκησή τους με τα πλοία ακτοφυλακής της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στα ανατολικά του νησιού της Μεσογείου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείο Άμυνας η οποία δημοσιεύτηκε μέσω ανάρτησης στο Twitter.

Μάλιστα, η τουρκική πλευρά έδωσε και στη δημοσιότητα τέσσερις φωτογραφίες της φρεγάτας.

Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/thllnwiK10 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2020

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έρχεται έπειτα από πληροφορίες που ανέφεραν πως το Kemal Reis είχε υποστεί ζημιές από την πρόσκρουσή του με την ελληνική φρεγάτα «Λήμνος» και που τοποθετούσαν το γεγονός αυτό ως πιθανή αιτία της αποχώρησής του από τα πλοία που συνοδεύουν το Oruc Reis. Οι ίδιες πληροφορίες πιθανολογούσαν πως κατευθύνεται προς τον ναύσταθμο του Ακσάζ για επισκευή. Το πλοίο Kemal Reis άλλαξε πορεία το βράδυ του Σαββάτου.

Αντι-Navtex από Κύπρο για Navtex Τουρκίας στο τεμάχιο «6»

Αντι-Νavtex εξέδωσε η Κύπρος σε χθεσινή Navtex της Τουρκίας, με την οποία παρατείνει την παρουσία του Yavuz στο τεμάχιο 6 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όπως μεταδίδουν κυπριακά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα με αντι-Navtex, που εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στη Λάρνακα, η Κυπριακή Δημοκρατία ειδοποιεί ότι η Navtex, που εξέδωσε η Τουρκία αφορά «μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δραστηριότητα του πλοίου γεώτρησης Yavuz και των υποστηρικτικών προς αυτό πλοία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αυτή η ενέργεια, προστίθεται, «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επηρεάζει τις διαδικασίες θαλάσσιας ασφάλειας και είναι επίσης ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Το ερευνητικό σκάφος Yavuz βρίσκεται ήδη στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ στην επιχείρηση θα συμμετέχουν τρία ακόμη πλοία, τα «Ertugrul Bey, «Osman Bey» και «Orhan Bey».

Η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1036/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-08-2020 18:13)

TURNHOS N/W : 1036/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 AUG-15 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N - 031 45.73 E

34 06.13 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z SEP 20.

Σημειώνεται ότι στις 15 Ιουλίου η Τουρκία είχε εκδώσει Navtex για γεωτρήσεις του Yavuz στο διάστημα 18 Ιουλίου - 18 Αυγούστου, στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα νοτιοδυτικά της Κύπρου.

Με τη νέα Navtex ανανεώνεται η ισχύς της προηγούμενης.