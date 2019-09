Έλληνας πρέσβης "ελληνοποίησε" ιαπωνικό γιαούρτι

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο υπουργείο Εξωτερικών και στο διπλωματικό Σώμα η πρωτοφανής υπόθεση παράνομης παραχώρησης ελληνικού εμπορικού σήματος σε ξένη πολυεθνική εταιρεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Βραδυνή της Κυριακής», ο Έλληνας πρέσβης στην Ιαπωνία κατασκεύασε πλαστό πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο παρέδωσε σε μεγάλη ιαπωνική γαλακτοβιομηχανία, προκειμένου εκείνη να παρασκευάζει γιαούρτι με την ένδειξη «The Greek Yogurt».

Ο Έλληνας πρέσβης προχώρησε στη συγκεκριμένη ενέργεια χωρίς να λάβει άδεια από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς να ενημερώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρακάμπτοντας ακόμα και τον ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το επίμαχο πιστοποιητικό παραδόθηκε στους Ιάπωνες τον Απρίλιο του 2018, ενώ ο Έλληνας πρέσβης εξήρε την ποιότητα του ιαπωνικού γιαουρτιού σε συνεντεύξεις Τύπου που παραχώρησε τότε.

Το έγγραφό, το οποίο κυκλοφορεί μάλιστα και στο διαδίκτυο, φέρει την ελληνική σημαία καθώς επίσης και την υπογραφή του Έλληνα πρέσβη και σε αυτό αναγράφεται η ένδειξη «The embassy of Greece approves “meizi The GREEK YOGURT” as an authentic Greek Yogurt».

Ακολούθως, ξεκίνησε μία τεράστια διαφημιστική καμπάνια προώθησης του παρανόμως ελληνοποιημένου ιαπωνικού γιαουρτιού σε όλα τα μέσα με βασικό σύνθημα της εταιρείας ότι το γιαούρτι της είναι ελληνικό και έχει την έγκριση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκιο. Στη συσκευασία αναγράφεται μάλιστα η φράση «παραδοσιακή συνταγή ελληνικού στραγγιστού γιαουρτιού».

Το ζήτημα που έχει προκύψει είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις.

Αρκεί μόνο να αναλογιστεί κανείς ότι η ιαπωνική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξάγει το δικό της «αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι» σε όλες τις χώρες της Ασίας όπου και δραστηριοποιείται, ακόμα και αν παρασκευάσει το γιαούρτι της σε άλλες χώρες.

Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα να τεθεί εντελώς εκτός αγοράς το ελληνικό προϊόν στην ιαπωνική αγορά, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών.

Σημειώνεται ότι για να φέρει την ένδειξη «Greek» ένα προϊόν πρέπει να παράγεται στην Ελλάδα και σε ό,τι αφορά το γιαούρτι, πρέπει να εμπεριέχει συγκεκριμένα συστατικά γάλακτος που ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τη «Βραδυνή της Κυριακής» το περιστατικό σημειώθηκε επί υπουργίας Νίκου Κοτζιά, ενώ ο εν λόγω πρέσβης τοποθετήθηκε στο Τόκιο από το 2016. Τον Μάιο του 2018, μόλις ένα μήνα μετά την έκδοση του παράνομου πιστοποιητικού, επιστρέφει στην Αθήνα με εντολή του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ τον ακολουθεί και ο εμπορικός ακόλουθος της ελληνικής πρεσβείας.

Ερωτηθείς από την εφημερίδα να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης χαρακτήρισε το πιστοποιητικό του Έλληνα πρέσβη απολύτως παράνομο και δήλωσε ότι το ελληνικό Δημόσιο θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου, διευκρινίζοντας ότι το ελληνικό γιαούρτι παρασκευάζεται στην Ελλάδα και έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Πηγή: Βραδυνή της Κυριακής