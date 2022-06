Ανατροπή στην υπόθεση δέσμευσης του ιρανικού τάνκερ στην Κάρυστο

Επιμέλεια: Γιώργος Στογιάννος*

Ελληνικό δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση με την οποία είχε διαταχθεί η κατάσχεση του φορτίου ιρανικού πετρελαίου που μετέφερε το δεξαμενόπλοιο «Pegas» ανοιχτά της Εύβοιας, στην περιοχή της Καρύστου, τον Απρίλιο.

Η κατάσχεση του φορτίου του δεξαμενόπλοιου είχε προκαλέσει την αντίδραση της ιρανικής πλευράς, η οποία προχώρησε σε αντίποινα με την επιδρομή και εν συνεχεία την κατάληψη των δύο ελληνικών τάνκερ από Ιρανούς κομάντος στον Περσικό Κόλπο, στο Στενό του Ορμούζ. Τα πλοία αυτά ήταν το «Delta Poseidon» της εταιρείας Delta Tankers του Διαμαντή Διαμαντίδη και το «Prudent Warrior» της εταιρείας Polembros Shipping Limited, συμφερόντων του Σπύρου Πολέμη.

#BREAKING A second Greek-flagged oil tanker, Prudent Warrior, has also been seized by the Iranian military, according to @LloydsList.

The seizure of the two vessels comes in response to Greece's move to seize an Iranian tanker and letting the US confiscate its crude oil. pic.twitter.com/R2THAMo1d4