Μυτιλήνη: Ένα πακέτο με κουβέρτες και άσπρα παιδικά γάντια, με την ευχή «Γίνε καλά γρήγορα, γείτονα»

Ένα μικρό χειρόγραφο σημείωμα σε ένα πακέτο με κουβέρτες και άσπρα παιδικά γάντια, που έγραφε στα ελληνικά «Αλληλεγγύη το όπλο των λαών» και στα τούρκικα «Geçmiş olsun komşular», που σημαίνει «Γίνε καλά γρήγορα, γείτονα» έγινε σήμερα σύμβολο της καμπάνιας αλληλεγγύης των συνδικάτων, στους σεισμοπαθείς σε Τουρκία και Ελλάδα.

Lesvos adasında toplanan malzemeler #Türkiye halkı ile dayanışma



Materials being gathered in the island of Lesvos

Solidarity with the people of #Turkey



Solidarity of the peoples!#earthquakes #earthquakeinturkey