Ένοπλες Δυνάμεις: Στο συνέδριο «Sea Power Conference 2022» συμμετείχε ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ιωάννης Δρυμούσης

Στο Sea Power Conference 2022 συμμετείχε ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, μετά από πρόσκληση του αρχηγού του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας Vice Admiral Mike Noonan.

Το Sea Power Conference διοργανώθηκε στο Σίδνεϋ και είχε θέμα «The Indo-Pacific Maritime Domain in the 21st Century - A Commonality of Purpose».

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, το οποίο διοργανώνεται για 12η φορά, κήρυξε ο αρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας.

Μεταξύ άλλων, χαιρετισμό απηύθηναν ο αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων της Αυστραλίας General Angus J. Campbell, ο αρχηγός Στρατού Ξηράς Lieutenant General Rick Burr και ο διοικητής Αεροπορικών Δυνάμεων Αυστραλίας (Air Commander Australia) Air Vice-Marshal Darren Goldie. Στο Συνέδριο είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν 21 αρχηγοί ή εκπρόσωποί τους από 42 κράτη.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η διερεύνηση των γεωπολιτικών και θαλάσσιων παραγόντων στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού καθώς και η ανάδειξη της σημασίας των εταιρικών σχημάτων περιφερειακής συνεργασίας στην εν λόγω περιοχή.

Ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον αρχηγό του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας, τον Director General Littoral & Head of Warfare Community του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας Commodore John Stavridis.

Είχε, επίσης, συναντήσεις με εκπροσώπους των συμμετεχόντων κρατών, μεταξύ των οποίων ο υπαρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας Rear Admiral Chris Smith και ο διοικητής του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Ιορδανίας Captain Hisham Khaleel Aljarrah.

Εξάλλου, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ θα συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στις εκδηλώσεις για την εορτασμό της επετείου της Μάχης της Κρήτης που θα πραγματοποιηθούν στο Σίδνεϋ, στην Καμπέρα, στην Μελβούρνη και στο Ντάργουιν, μετά από πρόσκληση του προέδρου της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Αντώνη Τσουρδαλάκη.