Εντυπωσιακό: Η διέλευση του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο από τον Ισθμό της Κορίνθου

Από τον Ισθμό της Κορίνθου πέρασε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου.

Η διέλευση του κρουαζιερόπλοιου Braemar του στόλου της Fred. Olsen Cruises πραγματοποιήθηκε σήμερα και οι φωτογραφίες εντυπωσιάζουν.



Με 195,92 μέτρα μήκος, πρόκειται για το μεγαλύτερο πλοίο που έχει διέλθει τη διώρυγα Κορίνθου.

And she's through!

Today #Braemar made history as the longest ever ship to cruise through the #CorinthCanal. pic.twitter.com/zLE87z2fCr