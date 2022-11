Εντοπίστηκε ο ύποπτος επιβάτης των πτήσεων της Emirates

Εντοπίστηκε ο ύποπτος επιβάτης των χθεσινοβραδινών (10/11) πτήσεων της Emirates.

Πρόκειται για 35χρονο Τούρκο υπήκοο ο οποίος ζει στην Αθήνα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφτασαν στην ΕΥΠ από την CIA, θεωρείτο ύποπτος για τρομοκρατία.

Σαν ένα απλό, καθημερινό και φιλήσυχο άνθρωπο περιγράφουν οι ελληνικές αρχές τον 35χρονο Αραβικής καταγωγής και τουρκικής υπηκοότητας που για… χάρη του σήμανε συναγερμός χθες βράδυ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Στέλεχος των ελληνικών υπηρεσιών μιλώντας στο zougla.gr, ξεκαθάρισε πως «ο 35χρονος δεν υπήρξε ποτέ «στόχος» για τις ελληνικές υπηρεσίες, ούτε μας είχαν ενοχλήσει ξένες μυστικές υπηρεσίες για λογαριασμό του». Αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αναζήτησαν και βρήκαν τον 35χρονο ενώ έγινε και έρευνα στο σπίτι του όπου δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο και έτσι δεν υπήρξε κάποιος λόγος για να συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκάτοικος του για άγνωστο λόγο φέρεται τις προηγούμενες μέρες να επικοινώνησε με τις ΗΠΑ και να είπε ότι «ο 35χρονος θα ταξιδέψει στις 11 Νοεμβρίου και ετοιμάζεται να κάνει τρομοκρατική ενέργεια».

Οι αμερικανικές αρχές χωρίς να χάσουν χρόνο, ενώ ταυτόχρονα διαπίστωσαν ότι η οικογένεια του είναι ήδη στην χώρα τους, ενημέρωσαν την Ελλάδα. Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος είχε υποβάλει αίτημα για βίζα στην πρεσβεία των ΗΠΑ ενώ εκκρεμεί και η εξέταση της αίτησης ασύλου που έχει κάνει καθώς στη χώρα μας βρίσκεται με προσωρινή άδεια διαμονής η οποία λήγει το 2025. Το σίγουρο είναι ότι χθες βράδυ, και για πολλές ώρες, οι αντοχές πολλών δοκιμάστηκαν καθώς κανείς δεν ήξερε αν είχαν να κάνουν με έναν «τρομοκράτη» ή με έναν «ήσυχο άνθρωπο».

Το χρονικό

Το απόγευμα της Πέμπτης έγινε γνωστό πως η CIA είχε πληροφορία για ύποπτο άτομο αραβικής καταγωγής που βρισκόταν σε πτήση της εταιρείας Emirates από την Αθήνα. Με βάση αυτήν την πληροφορία σήμανε συναγερμός.

Η πρώτη ύποπτη πτήση, με προορισμό το Ντουμπάι (ΕΚ210), καθηλώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή της. Οι επιβάτες της κλήθηκαν να αποβιβαστούν μαζί με τις αποσκευές τους. Πέρασαν από αυστηρό έλεγχο, πριν τελικά δοθεί άδεια για αναχώρηση στις 22:06 το βράδυ της Πέμπτης. Ωστόσο, κάποιοι από τους επιβάτες αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν, έχοντας φοβηθεί με όλα αυτά που είχαν βιώσει.

Η δεύτερη πτήση, με προορισμό τη Νέα Υόρκη (ΕΚ209), πήρε εντολή να επιστρέψει στην Αθήνα ενώ βρισκόταν πάνω από την Ιταλία (Σαρδηνία). Αρχικά μπήκε σε holding pattern και έπειτα στράφηκε προς τα ανατολικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία δέχτηκαν να προσγειωθεί το αεροσκάφος στο έδαφός τους, που είχε αναχωρήσει από την Αθήνα στις 17:32, με 228 επιβάτες (και ένα βρέφος) και 18 άτομα πλήρωμα.

Από τον πύργο ελέγχου στάλθηκε στο πλήρωμα σήμα με τα χαρακτηριστικά του υπόπτου προσώπου και μια κόπια του διαβατηρίου. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος, αλλά δεν εντοπίστηκε τίποτα, υπήρχε ωστόσο ο φόβος ότι ύποπτο πρόσωπο ταξίδευε με πλαστά στοιχεία. Κατά την επιστροφή της στην Αθήνα ο πιλότος απέφυγε να περάσει πάνω από στεριά, δηλαδή τη Σικελία ή την Ιταλία, ακόμη και την Πελοπόννησο, για προληπτικούς λόγους.

Λίγο πριν τις 22:00, η πτήση ΕΚ209 προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», φτάνοντας στο αεροδρόμιο υπό τη συνοδεία δύο F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας (340 Μοίρας) που απογειώθηκαν στις 21:09 από τη βάση της Σούδας (Κρήτη), έπειτα από εντολή του ΝΑΤΟ.

Το αεροσκάφος τροχοδρόμησε προς σημείο στάθμευσης του αεροδρομίου, όπου έγινε ο έλεγχος στους επιβάτες που παρέμειναν μέσα. Αργότερα μετακινήθηκαν προς τις αίθουσες αναμονής. Έπειτα από έλεγχο στην πτήση, αλλά και στις αποσκευές τους, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Επιβάτες και πλήρωμα διανυκτέρευσαν στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναχωρήσουν την Παρασκευή στις 20:00 για Νέα Υόρκη.



Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αναφέροντας τα εξής:

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με ύπαρξη ύποπτου ατόμου σε μία από τις δύο πτήσεις γνωστής εταιρείας που αναχωρούσαν απογευματινές ώρες σήμερα (10-11-2022), από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», δόθηκε η εντολή για την επιστροφή της μίας πτήσης και την μη αναχώρηση της έτερης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ασφάλειας Αερολιμένα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύνολο των επιβατών, καθώς και στα αεροσκάφη από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί το άτομο το οποίο αφορούσε η πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο ύποπτο».



Τι συνέβη

Η πορεία που ακολούθησε η πτήση ΕΚ209:

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/EM99rAxQeN