Επαμεινώνδας Γαρδέλης: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι του συνδυασμού «ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΠΟΡΕΙΣ»

Τους 44 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού «ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΠΟΡΕΙΣ» παρουσίασε την Πέμπτη 16 Μαϊου ο επικεφαλής του κ. Επαμεινώνδας Γαρδέλης.
«Ο συνδυασμός μας είναι πέρα και πάνω από κόμματα, πέρα και πάνω από πολιτικές κατευθύνσεις. Στόχο έχει να αναδείξει τα πραγματικά προβλήματα του Αμαρουσίου και με σκληρή δουλειά, συνέπεια και ανιδιοτέλεια, να οδηγήσει στη λύση τους. Αυτή είναι η προσωπική μου δέσμευση αλλά και η δέσμευση των 44 υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του «ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΠΟΡΕΙΣ» που είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις γνώσεις, την εργατικότητα και την αυταπάρνηση τους, για όλους ανεξαιρέτως τους συμπολίτες μας», δήλωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου.
Να σημειωθεί ότι η απόφαση της κ. Μαρίνας Πατούλη να είναι υποψήφια με την παράταξη του κ. Ε. Γαρδέλη, έχει ανατρέψει τα προγνωστικά στο Δήμο Αμαρουσίου αναδεικνύοντας τον συνδυασμό «ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΠΟΡΕΙΣ» στον απόλυτο ρυθμιστή του εκλογικού αποτελέσματος της 26ης Μαϊου.
Δείτε τη λίστα των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του Συνδυασμού «ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΠΟΡΕΙΣ»:
- ΑΡΣΕΝΙΑΝ ΡΟΖΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
- ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
- ΓΚΙΟΚΑΣ-ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ∆ΟΥΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ
- ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
- ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
- ΚΑΒΑ∆ΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΛΙΓΚΑ-ΚΑΠΛΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΚΑΠΝΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ)
- ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΚΑΤΣΑΡΑ-ΒΟΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
- ΚΙΤΣΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ)
- ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΚΟΝΤΟ∆ΑΙΜΩΝ ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ - ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΚΟΡΝΙΩΤΑΚΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
- ΚΟΣΚΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΦΚΑ
- ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
- ΚΟΥΦΟΥ∆ΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΛΕΡΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
- ΜΑΚΡΙ∆ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
- ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
- ΜΠΑΤΙΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
- ΜΠΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- ΝΙΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
- ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
- ΠΑΤΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ UNESCO
- ΠΑΧΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
- ΠΛΙΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΣΤΑΪΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
- ΤΟΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ-ΚΟΥΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΠΕΚΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
- ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
- ΦΑΡΑΣΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΧΑΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
- ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
- ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ