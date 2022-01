Επιστολή Ε.Δ.Α.Κ. -Π.Ο.Ε.Υ. προς τον υπουργό Υγείας για τον Covid

Η μετάλλαξη Όμικρον επιβεβαιώνει αυτό που σημείωνε εξαρχής της πανδημίας το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΔΑΚ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΟΒΙΝΤ αλλά και η Π.Ο.Ε.Υ. (Πανελλήνια Ομάδα Εργαζομένων Υγειονομικών), ότι η φυσική εξέλιξη μιας ιογενούς πανδημίας είναι η μετατροπή της σε ενδημική μορφή, όπως εξάλλου συνέβαινε και στο παρελθόν σε αντίστοιχες πανδημίες/επιδημίες από κορωνοϊούς.

Με βάση τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, ο SARS-CoV-2 έχει εισέλθει πλέον στην ενδημική φάση, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλότατη μεταδοτικότητα αλλά χαμηλή λοιμογόνο δράση, προκαλώντας συμπτώματα κοινής λοίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού, κάτι με το οποίο θα πρέπει στο εξής να συμβιώνουμε. Η αλλαγή στις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου COVID-19 από την παραλλαγή Δέλτα προς την Όμικρον είναι χαρακτηριστική, καθότι η νόσος πλέον προσβάλλει το κατώτερο αναπνευστικό σε ποσοστό κατά 96% λιγότερο, με αποτέλεσμα έκδηλα λιγότερες σοβαρές λοιμώξεις, νοσηλείες, διασωληνώσεις και θανάτους, όπως διαφαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία όλων των ανεπτυγμένων χωρών.

Η παραλλαγή Όμικρον παρουσιάζει μεταδοτικότητα πάνω από 105% αυξημένη σε σχέση με τη Δέλτα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, καθώς και πολλαπλάσια ικανότητα ανοσιακής διαφυγής, με αποτέλεσμα την πρακτική εκμηδένιση της προστασίας των εμβολίων στην πρόληψη νόσησης και μετάδοσης. Η μεγάλη μεταδοτικότητα σταθμίζεται από την ηπιότερη νόσηση. Η θνησιμότητα ευτυχώς έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι όσο θα ήταν ευκταίο, και σε αυτό συμβάλλει κυρίως η έλλειψη υγειονομικού προσωπικού, η οποία οδηγεί σε κάκιστες συνθήκες νοσηλείας και συνεπώς σε θανάτους, όχι μόνο για τους πάσχοντες από COVID-19, αλλά και για όλα τα περιστατικά, κάτι το οποίο παρατηρείται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, όπως πχ. στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο τον δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης Τύπου:

«Τα νοσοκομεία είναι πλέον υποστελεχωμένα, και γεμάτα ασθενείς, γεγονός που οδηγεί και σε θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν· όχι μόνο από τον κορωνοϊό, αλλά και από άλλες ασθένειες, αλλά και τραυματισμούς για τους οποίους οι ασθενείς δεν μπορούν να λάβουν την έγκαιρη ιατρική φροντίδα».

Επιπρόσθετα, τα νέα δεδομένα δείχνουν πως η τεχνητή ανοσία μέσω των εμβολίων δεν είναι εφικτή πλέον διότι η παραλλαγή Όμικρον διαφεύγει των εμβολίων αυτών (υπολογίζεται έως και 3 φορές μεγαλύτερη συχνότητα νόσησης εμβολιασμένων σε σχέση με τη Δέλτα). Σχετικές προδημοσιεύσεις και δημοσιεύσεις υπάρχουν πλέον άφθονες και διαρκώς προστίθενται.

Όσον αφορά τη φυσική ανοσία που διαθέτουν οι νοσήσαντες και αναρρώσαντες από COVID-19, οι παραπάνω μελέτες/δημοσιεύσεις δείχνουν πως υπάρχει κυτταρική ανοσία που προστατεύει ικανώς και από την Όμικρον. Μάλιστα, ακόμα και στην περίπτωση ανοσιακής διαφυγής της παραλλαγής Όμικρον και πρόκλησης επανανόσησης, βάσει των πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων, η νόσος θα χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από ελαφρά και ήπια συμπτώματα τυπικά λοιμώξεως ανωτέρου αναπνευστικού (ελαφρύς βήχας, πονοκέφαλος, δεκατική κίνηση) και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα προκύψει ανάγκη για νοσηλεία.

Εν όψει όλων αυτών των εξελίξεων, ανεπτυγμένα κράτη του δυτικού κόσμου έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται την ΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΗΤΑ των υπαρχόντων μέτρων (πιστοποιητικών κ.λπ.) και εξετάζουν την κατάργησή τους (βλ. πρόσφατες ανακοινώσεις Ηνωμένου Βασιλείου), όπως και την κατάργηση του διαχωρισμού των πολιτών.

Στην περίοδο αυτή της πανδημίας, το κράτος έχει πολλαπλασιάσει τις απαιτήσεις για προληπτικούς διαγνωστικούς ελέγχους. Εντούτοις όμως, τα μοριακά test ανίχνευσης του SARS-CoV-2 (PCR) καθώς και τα test ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid) εξακολουθούν να μην καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας καθημερινά να ζημιώνονται και οικονομικά με δυσβάσταχτα και αθροιζόμενα κόστη, ενώ την ίδια στιγμή πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους κανονικά.

Την ίδια στιγμή επίσης σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ζητάει το αυτονόητο, συνταγογράφηση των μοριακών τεστ (RT-PCR) και χαμηλό κόστος για το κράτος19.

Συνεπώς, και για τους παραπάνω λόγους ζητούμε ΑΜΕΣΑ από την κυβέρνηση και τον υπουργό κ. Πλεύρη:

- Την επαναφορά των υγειονομικών σε αναστολή την κρίσιμη αυτή στιγμή, ώστε να βελτιωθεί η στελέχωση και η λειτουργία των νοσοκομείων, καθώς και οι συνθήκες νοσηλείας, ώστε να αποσοβηθούν περαιτέρω κίνδυνοι στην υγεία και τη ζωή των νοσηλευόμενων πολιτών. Άλλωστε η απαίτηση περί εμβολιασμού των υγειονομικών ως απαραίτητη προϋπόθεση εργασίας επιστημονικά δεν ευσταθεί.

- Την ακύρωση των πιστοποιητικών νόσησης.

- Την ακύρωση των πιστοποιητικών εμβολιασμού και της όποιας υποχρεωτικότητας για αυτά.

- Την ένταξη των μοριακών τεστ για Covid (RT-PCR) καθώς και των τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του Covid (Rapid) στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις, ώστε να απαλλαγούν με τον τρόπο αυτό εκατομμύρια συμπολίτες μας (ασθενείς και μη), από το πάγιο (πλέον) αυτό κόστος.

- Να ξεκινήσει ενημέρωση των πολιτών μέσω των ΜΜΕ σχετικά με την ενδυνάμωση του ανοσιακού συστήματος και την σημασία συγκεκριμένων πρωτοκόλλων πρωτοβάθμιας περίθαλψης όπως η πρόσληψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων (βιταμίνη C και D, B12, Ψευδάργυρος) ώστε να αποφύγουν ή να είναι σε θέση να καταπολεμήσουν την νόσηση από την μετάλλαξη Όμικρον, έστω και αν αυτή είναι με ελαφρά συμπτώματα, όπως όλα πλέον δείχνουν κ.α.

- Να καθιερωθεί η γενικευμένη εφαρμογή των εννέα φαρμακευτικών σκευασμάτων (αντιιικά, ανοσοθεραπείες) τα οποία καθ’ ομολογίαν του κ. Σχοινά Μαργαρίτη είναι εγκεκριμένα για άμεση χρήση. Η εμμονική θέσπιση των συγκεκριμένων εμβολίων ως μοναδικού τρόπου αναχαίτισης της πανδημίας βρέθηκε να είναι κατώτερη των προσδοκιών μας.

- Να γίνει επέκταση στις άδειες ειδικού σκοπού για όσο υπάρχει ανάγκη και όχι μόνο για πέντε ημέρες διότι η πληθώρα των κρουσμάτων στα σχολεία εξαναγκάζει πολλούς γονείς να απουσιάζουν από την εργασία ώστε να φροντίσουν τα παιδιά τους, κάτι που τώρα δεν μπορούν να το κάνουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν ημέρες από την κανονική τους άδεια ή να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών.

- Τέλος, θα πρέπει η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την προμήθεια επιπλέων δόσεων μονοκλωνικών αντισωμάτων, αφού αποδεδειγμένα έχουν σώσει/βοηθήσει αρκετούς ασθενείς, ενώ τώρα που δεν υπάρχουν διαθέσιμα παρατηρούμε αύξηση των νεκρών καθημερινά.

Οι ασθενείς και οι υγειονομικοί, όπως και όλοι οι συμπολίτες μας, δεν πρέπει να είναι εκβιαζόμενοι και σε καμία περίπτωση με το πιστόλι του εξαναγκαστικού εμβολιασμού στο κεφάλι, ειδικά τώρα που έχουμε την ανάγκη όλων, σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα που η κυβέρνηση δείχνει να μην αντιλαμβάνεται.

Για το ΕΔΑΚ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. | Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΔΑΚ

Παναγιώτης Φίλος | Κ. Αρβανίτης - Δ. Γάκης - Δ. Κούβελας - Γ. Μέτσιος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | Π.Ο.Ε.Υ.

