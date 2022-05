Επιτέλους μία Εισαγγελέας τόλμησε!

Επιτέλους μία Εισαγγελέας, και δεν είναι καθόλου τυχαίο βεβαίως ότι είναι γυναίκα, παίρνει ξεκάθαρη θέση έναντι του φαινομένου του βιασμού και του ζητήματος που ανακύπτει με την υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα.

Πρόκειται για την πρώην Εισαγγελέα Ρόδου Αριστοτέλεια Δόγκα, της οποίας η αγόρευση για την υπόθεση Τοπαλούδη άφησε εποχή και, βεβαίως, συνέβαλε καθοριστικά στην καταδίκη των βιαστών και δολοφόνων της άτυχης κοπέλας.

Η Αριστοτέλεια Δόγκα υπηρετεί πλέον στην Αθήνα. Αποφάσισε λοιπόν να πει τα πράγματα με το όνομά τους.

Διαβάζουμε λοιπόν σε ανάρτησή της στο Facebook στα Αγγλικά:

«The fact that still in Greece despite the formulation of the law (which was reached after struggles) we are discussing what rape is looking for tangible evidence is beyond me...!».

«Το γεγονός ότι στην Ελλάδα και παρά τη διατύπωση του νόμου (διατύπωση η οποία επιτεύχθηκε μετά από αγώνες) εξακολουθούμε να συζητάμε για το τι είναι βιασμός αναζητώντας απτές αποδείξεις πραγματικά με ξεπερνάει».

Σε μια δεύτερη ανάρτησή της διαβάζουμε πάλι στα αγγλικά:

«Those there on the TV panels that are supposed to update (when they are not functioning as a "washing machine/whitening room" of politicians) have no one to tell them what RAPE IS under the current law?».

«Αυτοί εκεί στα τηλεοπτικά πάνελ, οι οποίοι υποτίθεται πως είναι εκεί για να ενημερώνουν (αν δεν λειτουργούν ως "μηχανισμός πλυντηρίου" πολιτικών), δεν έχουν απέναντί τους κανέναν να τους πει ότι Ο ΒΙΑΣΜΟΣ είναι αυτό που περιγράφει ο ισχύων νόμος;».

Η Αριστοτέλεια Δόγκα συμπληρώνει στη συνέχεια το σχόλιό της με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου νόμου.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία λοιπόν. Μια δικαστική λειτουργός η οποία με τη δημόσια αγόρευσή της άφησε ανεξίτηλη την υπογραφή της σε μια πραγματικά κομβική υπόθεση στα δικαστικά χρονικά -τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη- παίρνει θέση σε μια άλλη πολύ σημαντική υπόθεση για τον νομικό μας πολιτισμό και την τιμή της Δικαιοσύνης, που είναι αυτή του βιασμού της Γεωργίας Μπίκα από τους φερόμενους ως δράστες αδελφούς Λεβέντη (της γνωστής οικογενείας δηλαδή και βασικού μετόχου της Coca-Cola 3E) και ενδεχομένως και ένα τρίτο άτομο γόνο εφοπλιστικής οικογένειας.

Η μέχρι σήμερα συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας καθώς και των αστυνομικών αρχών που ανέλαβαν ή ενεπλάκησαν δείχνουν συστηματική μεθόδευση ώστε να μη φθάσει ποτέ σε δίκη η υπόθεση βιασμού της Γεωργίας.

Το ότι μια Εισαγγελέας παρεμβαίνει δημοσίως με ξεκάθαρη στάση είναι παρήγορο και καταδεικνύει πως υφίστανται δυνάμεις σθεναρής αντίστασης στη Δικαιοσύνη έναντι όλων εκείνων των εγχειρημάτων να στηθούν παραδικαστικά κυκλώματα εξυπηρέτησης συμφερόντων.

Τη στάση αυτή της Αριστοτέλειας Δόγκα επισημαίνει με τις αναρτήσεις του στο Twitter ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος:

Επιτέλους μια εισαγγελέας αντέδρασε δημόσια για την Γεωργία. Η Αριστοτελεία Δόγκα είναι η εισαγγελέας που έκανε φύλλο και φτερό τους βιαστές και δολοφόνους της άτυχης Τοπαλούδη!(για τους συναδέλφους της στην Θεσσαλονίκη) #με_την_Γεωργία pic.twitter.com/x6MYLLa9Lh — M Triantafyllopoulos (@Makis_Tr) May 27, 2022

