Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο

Στις έρευνες για τον εντοπισμό των επιβαινόντων του καναδικού ελικοπτέρου Sikorsky CH-124 «Sea King», που κατέπεσε χθες βράδυ 20 μίλια δυτικά από το όριο του FIR Αθηνών, συμμετέχει με το πρώτο φως της μέρας ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού.

Το καναδικό ελικόπτερο εξαφανίστηκε χθες το βράδυ από τα ραντάρ ενώ επιχειρούσε εντός του ιταλικού FIR στο πλαίσιο άσκησης του NATO. Οι ιταλικές αρχές έχουν εντοπίσει τα συντρίμμια του και κατά πληροφορίες ανασύρθηκε κι ένας νεκρός από τους έξι επιβαίνοντες.

Τη διαταγή έδωσε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετά από έγκριση του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Σχετικό αίτημα υπεβλήθη αρμοδίως στην ελληνική πλευρά. Το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα, είχε απονηωθεί από τη φρεγάτα του Καναδά HMCS Fredericton (FFH 337), που ανήκει στη νατοϊκή δύναμη SNMG2, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα.

Οι Καναδοί αναφέρουν σε σχετική ενημέρωση ότι συνεχίζονται οι έρευνες κι έχουν ενημερώσει τις οικογένειες των 6 επιβαινόντων για την κατάσταση.

The CAF confirms we have contacted all primary family members of those who were on board the CH-148 Cyclone helicopter that was involved in an accident in the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/5wVjRjboCl