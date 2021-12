Επιχείρηση για την διάσωση 17 Τούρκων στον Έβρο

Δεκαεπτά Τούρκοι υπήκοοι εντοπίστηκαν στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης σε νησίδα στο Δέλτα του Έβρου. Πρόκειται για 12 ενηλίκους (8 άνδρες και 4 γυναίκες) και πέντε παιδιά, οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι φυγάδες από την πατρίδα τους και επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα για να ζητήσουν άσυλο.

Οι Τούρκοι υπήκοοι, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν από περίπολο Συνοριακών Φρουρών στην περιοχή Νεραϊδότοπος κοντά στις Φέρες και μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, λόγω των καιρικών συνθηκών, παρελήφθησαν σώοι.

Και οι 17 ήταν σε άθλια κατάσταση λόγω της ταλαιπωρίας και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ιατρική φροντίδα. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε ασφαλή χώρο και θα ακολουθήσουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/epixeirisi-diasosis-17-tourkon-ston-evro

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram