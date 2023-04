Έρχεται στην Ελλάδα το αντιαρματικό σύστημα SPIKE-NLOS - Η ανακοίνωση από το Ισραήλ

Ελλάδα και Ισραήλ έδωσαν και επίσημα τα χέρια όσον αφορά την προμήθεια της χώρας μας με το αντιαρματικό σύστημα SPIKE - NLOS. Η ανακοίνωση της σύναψης συμφωνίας έρχεται, από το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, λίγες μέρες μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ για τα εξοπλιστικά ζητήματα των ενόπλων δυνάμεων. Το κόστος της αγοράς αγγίζει τα 370 εκατ. ευρώ.

«Συμφωνία εξαγωγών άμυνας από κυβέρνηση σε κυβέρνηση υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ και του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση των πυραύλων "Spike" της Rafael. Η συμφωνία έγινε από το SIBAT του IMoD και αποτιμάται σε περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας στην ανάρτησή του στο Twitter.

A government-to-government defense exports agreement was signed between the Israel Ministry of Defense and the Hellenic Ministry of National Defence to acquire Rafael’s “Spike” missiles. The agreement was led by the IMoD's SIBAT and is valued at approximately 370 million Euros. pic.twitter.com/694lWwu6Xx