Έτσι πιάστηκε ο Κοκλώνης

Μόλις είχε προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι. Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, παρέα με τον φίλο του τον Βασίλη, εξήλθε του αεροσκάφους και κατευθύνθηκε προς τον έλεγχο διαβατηρίων και βεβαίως στη συνέχεια προς τον έλεγχο των τελωνειακών, διότι πρόκειται για ταξιδιώτες που έφτασαν στην Ελλάδα από χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως εκτός περιβάλλοντος Σένγκεν.

Κατά τη διάρκεια του τελωνειακού ελέγχου, ο Νίκος Κοκλώνης ρωτήθηκε αν έχει να δηλώσει τίποτα και απάντησε, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνητικά. Ωστόσο οι τελωνειακοί προχώρησαν σε έλεγχο. Πάνω του, λοιπόν, εντοπίστηκε ένα τσαντάκι, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν 30.000 ευρώ. Τον ρώτησαν οι τελωνειακοί πόθεν προκύπτουν αυτά τα 30.000 ευρώ και ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε πως τα χρήματα προέρχονται από δουλειές που έκανε στο Ντουμπάι.

Προφανώς οι τελωνειακοί υπάλληλοι, που δεν πίστεψαν ή μάλλον έκριναν αναξιόπιστες τις κινήσεις, γύρισαν προς τον τηλεπαρουσιαστή και του εξήγησαν πως από εδώ και πέρα το ζήτημα που προκύπτει θα εξεταστεί «just between the two of us». Αυτή η τελευταία πληροφορία δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί αρμοδίως. Πάντως, εμείς γνωρίζουμε πως ο κύριος Κοκλώνης κάνει δουλειές με τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN εδώ στην Ελλάδα και πως μέχρι στιγμής το κανάλι αυτό δεν δραστηριοποιείται στο Ντουμπάι.

Εν πάση περιπτώσει, οι τελωνειακοί στο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά το γράμμα του νόμου, παρακράτησαν από το συνολικό ποσό των 30.000 ευρώ το 25%, δηλαδή 7.500 ευρώ. Σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, η τελωνειακή αρχή διέταξε έρευνα για το πόθεν έσχες του χρηματικού ποσού αυτού. Ο Νίκος Κοκλώνης οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις, διότι αλλιώς κινδυνεύει, αν δεν πειστούν οι τελωνειακοί, τα 30.000 ευρώ να χαρακτηριστούν «μαύρο χρήμα». Σε μία τέτοια περίπτωση και πάντα σύμφωνα με τον νόμο, τα πράγματα γίνονται σοβαρότερα, ενώ κατά πολύ σοβαρότερη γίνεται και η κατηγορία περί διακίνησης «μαύρου χρήματος».

Με λίγα λόγια, από εδώ και πέρα ο Νίκος Κοκλώνης θα έχει αρκετή δουλειά για να εξηγήσει το πώς, το πού και το πόσα. Αλλά όλα αυτά θα τα πληροφορηθούμε στη συνέχεια.

Να σημειωθεί πως κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ε.Ε. (π.χ. οποιοσδήποτε ταξιδιώτης ή μέλος πληρώματος αεροσκάφους που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ε.Ε. μέσω αέρος, ξηράς ή θαλάσσης) και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 δηλώνει το ποσό αυτό στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω των οποίων εισέρχεται ή εξέρχεται στην Ε.Ε.

