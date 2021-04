Φιναλίστ για το βραβείο Πούλιτζερ άρθρο για τον Μαρινάκη και το ''Noor1''

Τελικά υπάρχει ο Θεός της δημοσιογραφίας. Όσο κι αν ορισμένοι πιστεύουν πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Και όμως. Το άρθρο του Αλεξάντερ Κλαπ στο αμερικάνικο περιοδικό «The New Republic», με τίτλο «The Vampire Ship» («Το πλοίο βρυκόλακας») μπήκε στην τελική λίστα των φιναλίστ για το φετινό Breakthrough Award 2021 του ιδρύματος Pulitzer, για να έρθει τελικά δεύτερο μετά το επίσης εξαιρετικό ρεπορτάζ της δημοσιογράφου από την Κολομβία, Μαριάννας Παλάου για τη βρετανική εφημερίδα Guardian, σχετικά με τις εκτελέσεις αθώων από τον εθνικό στρατό της Κολομβίας.

Ο Αλεξάντερ Κλαπ ολοκλήρωσε ένα συνολικό ρεπορτάζ για την υπόθεση του ναρκόπλοιου «Noor1» και τη μεταφορά του μεγαλύτερου φορτίου ηρωίνης που εντοπίστηκε ποτέ στην Ευρώπη.

Ο δημοσιογράφος ο οποίος συνεργάζεται και με τον βρετανικό Guardian, διηγήθηκε όλη την ιστορία του «Noor1» καθώς και τις εμπλοκές σε αυτήν, των πολύ γνωστών προσώπων, τόσο εκείνων που έχουν ήδη καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη, όσο κι εκείνων για τους οποίους έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για την εμπλοκή τους, όπως και για ορισμένους για τους οποίους ήδη έχει ασκηθεί δίωξη, αλλά η υπόθεσή τους έχει τελματώσει στον γνωστό βάλτο της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Μιλάμε για τον εφοπλιστή-εκδότη και ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη και για τους άμεσους συνεργάτες του, για τους οποίους σύμφωνα με τη δικογραφία άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος η εισαγγελέας Ειρήνη Τζίβα. Η υπόθεση αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται στα συρτάρια του ανακριτή Διαφθοράς Πειραιά.

Ο Αλεξάντερ Κλαπ συναντήθηκε με τον δημοσιογράφο Μάκη Τριανταφυλλόπουλο και πληροφορήθηκε τα όσα γνωρίζει ο Έλληνας δημοσιογράφος για την υπόθεση «Noor1». Ταξίδεψε στην Tουρκία, αλλά και αλλού, και ως φαίνεται ήρθε σε επαφή με βασικούς πρωταγωνιστές του υποκοσμικού παρασκηνίου που συνθέτει την ιστορία «Noor1» και τη μεταφορά τριών τόνων τελικά ηρωίνης από τον Περσικό Κόλπο στην Ελευσίνα.

Το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο «The New Republic», ένα απο τα παλαιότερα και εγκυρότερα ενημερωτικά περιοδικά των Ηνωμένων Πολιτειών, με μακρά παράδοση μαχητικής και ερευνητικής δημοσιογραφίας έκανε πάταγο.

Βεβαίως η «Ζούγκλα», η οποία έχει πρωτοστατήσει στην αποκάλυψη στοιχείων και προσώπων, που ενεπλάκησαν ή συμμετείχαν σε αυτήν την κολοσσιαία μεταφορά ηρωίνης στην Ευρώπη, δημοσίευσε αμέσως το εν λόγω άρθρο του Αλεξάντερ Κλαπ.

Ωστόσο, μετά από λίγες ημέρες, ο εφοπλιστής-εκδότης και ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε εξώδικο στη «Ζούγκλα» για τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, αμφισβητώντας το περιεχόμενο της δημοσιογραφικής έρευνας του Αλεξάντερ Κλαμπ.

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν ο εκδότης-εφοπλιστής αποτόλμησε να στείλει εξώδικο στο «The New Republic». Κάποια στιγμή θα το μάθουμε.

Η ουσία όμως είναι ότι στο διάστημα αυτό διαμεσολάβησε η παγκόσμια δημοσιογραφική κοινότητα, ανέδειξε αυτήν τη δημοσιογραφική έρευνα του Αλεξάντερ Κλαπ, συμπεριλαμβάνοντάς την στους φιναλίστ για μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις που είναι το βραβείο Πούλιτζερ.

Αυτή και μόνο η εξέλιξη αποτελεί την καλύτερη απάντηση στον ίδιο τον εφοπλιστή-εκδότη και ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά και σε όποιον αμφισβήτησε τη δημοσιογραφική έρευνα που διεξήγαγε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος και η «Ζούγκλα» όλα αυτά τα χρόνια και η οποία ως φαίνεται έπεισε, διεθνείς δημοσιογράφους να ασχοληθούν με αυτήν και να αναδείξουν άγνωστες και ερεβώδεις πλευρές αυτής της ιστορίας.

«Ο επιλαχών του 2021 Breakthrough Award είναι ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Αλεξάντερ Κλαπ, για ένα άρθρο για το The New Republic με τίτλο "Το πλοίο Βαμπίρ". Αυτό το μακροσκελές άρθρο εντυπωσίασε τους κριτές με την αφήγηση του ως θρίλερ, που ξεδιπλώνει έναν περίπλοκο ιστό διαφθοράς και εγκλήματος στην Τουρκία, την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το ρεπορτάζ του Κλαπ χρειάστηκε έναν χρόνο, με πολλά ταξίδια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πήρε συνέντευξη από περισσότερους από 100 μάρτυρες και εξέτασε νομικά έγγραφα, συμβόλαια αποστολής, μαρτυρίες στην αστυνομία και πολλά άλλα, για να παράσχει τον πληρέστερο απολογισμό μιας μεγάλης υπόθεση ναρκωτικών. Ήταν η κύρια ιστορία στο τεύχος Οκτωβρίου 2020 του “The New Republic”» αναφέρει το συνοδευτικό κείμενο.